Poljoprivredno gazdinstvo Nedeljkov stoji iza prve i jedine brendirane mini lubenice na Balkanu – proizvoda koji je od ideje na porodičnom imanju stigao do velikih trgovinskih lanaca.

- Marko i ja smo agronomi koje je othranila poljoprivreda i nakon što smo se upoznali i venčali, bilo je prirodno da pokrenemo sopstvenu proizvodnju. Posebno jer je Markov deda Joca imao voćnjak u Kaću i bila mu je potrebna pomoć. Godine 2018. osnivamo gazdinstvo i tada prvi put donosimo odluku da probamo da proizvedemo i prodamo mini lubenicu - priča Vedrana Nedeljkov.

Danas su sa svojom „Slatkom malom iz Kaća“ prisutni u gotovo svim velikim trgovinskim lancima u Srbiji, kao i u nekoliko u Zapadnoj Evropi, a učestvuju i na najvećim svetskim sajmovima. Svet tek planiraju da osvoje ovom mini lubenicom tanke kore, sa mikrosemenkama i izuzetnom slasti.

Te 2018. godine, kada su započeli proizvodnju, suočili su se sa velikim izazovom - jak mraz uništio je voće, pa je uzgoj lubenice trebalo da popuni budžet.

Kad nema proizvoda na tržištu - eto prilike

- Tada na tržištu nije bilo domaće mini lubenice i to je bila prilika koju smo iskoristili. Nije postojala ni potražnja, pa je bilo teže prodati nego proizvesti. Srećom, nasledili smo od dede Joce tezgu na Limanskoj pijaci u Novom Sadu i prve godine smo rod od 1.000 semenki prodali upravo tamo. Proizvođači su nam se smejali, uz komentare da nam ništa ne valja fakultet, jer ne znamo ni lubenicu da proizvedemo, dok su kupci bili skeptični prema malim plodovima. Ipak, nismo odustali - odlučili smo da stvorimo potražnju - kaže Vedrana.

Već naredne godine zakupili su više tezgi na pijacama u Novom Sadu i Beogradu i prodali rod sa jednog hektara. Tada su, uz pomoć dizajnerske kuće, osmislili i brend - nalepnicu koja ide na svaku lubenicu.

- Brendiranjem smo želeli da se izdvojimo i izgradimo poverenje kupaca. Kada postoji brend, kupac zna ko stoji iza proizvoda, ali to nosi i veliku odgovornost. Treće godine jedan domaći market poželeo je da prvi u Srbiji ima mini lubenicu u ponudi. Potražnja je rasla iz godine u godinu, pa smo shvatili da ne možemo sami da proizvedemo sve količine i istovremeno ispunimo zahteve tržišta. Prioritet nam je da zadržimo premium kvalitet - ističe Vedrana.

Više lokacija - manji rizik

Proizvodnju su podelili na više manjih parcela širom Vojvodine kako bi imali bolju kontrolu proizvodnje i berbe, dok su se oni fokusirali na pakovanje i plasman.

- Na taj način smanjujemo rizik od vremenskih nepogoda i obezbeđujemo kvalitet tokom cele sezone. Prošle godine naša kooperacija proizvela je i prodala 650 tona na domaćem i evropskom tržištu, a plan za 2026. je 1.000 tona. Danas sarađujemo sa gotovo svim većim trgovinskim lancima u Srbiji i sa nekoliko velikih lanaca u Zapadnoj Evropi - kaže ona.

Sajmovi - ulaznica na svetsko tržište

Pre tri godine dobili su poziv da učestvuju na sajmu Fruit Attraction u Madridu, gde su bili jedini mali proizvođač na štandu Srbije.

- U februaru 2024. izlagali smo i na sajmu Fruit Logistica u Berlinu, što nam je otvorilo vrata izvoza u Zapadnu Evropu. Učestvovali smo i na sajmovima u Milanu (TuttoFood) i Londonu (IFE), uz podršku Privredne komore Vojvodine i International Trade Agency. Nedavno smo bili izlagači i na sajmu Gulfood u Dubaiju, jednom od najvećih svetskih sajmova hrane. Iako sveže voće i povrće nisu u fokusu tog sajma, bila je to prilika da upoznamo novo tržište i drugačiju poslovnu kulturu - navodi Vedrana.

Ističe i razliku u tržištima: dok u Zapadnoj Evropi standardne lubenice retko prelaze sedam kilograma, a mini lubenice čine i do 60 odsto tržišta, na Istoku su i dalje traženi krupni plodovi od preko 10 kilograma.