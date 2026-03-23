Slušaj vest

Gaura je ukrasna cvetna biljka koja se koristi za baštenske gredice i saksije, a rasad se može prodavati po ceni od 200 do 350 dinara po biljci, što malim rasadnicima omogućava solidan profit u rasponu od oko 150.000 do 250.000 dinara.

Prednosti Gaure su u tome što je lepa i nežna cvetna biljka, idealna za prolećne i letnje gredice, a pošto nije masovno zastupljena na tržištu, rasad se lakše plasira.

Biljka se lako razmnožava iz semena i dobro uspeva i u plastenicima i na otvorenom, uz to je jednostavna za održavanje.

Za manju proizvodnju Gaure, pakovanje semena košta između 100 i 200 dinara, dok supstrat za oko 100 biljaka iznosi približno 2.000 do 3.000 dinara.

Saksije se kreću između 50 i 80 dinara po komadu, a plastenik ili zaštita od mraza mogu koštati između 5.000 i 20.000 dinara, u zavisnosti od veličine. Ostali troškovi, poput alata i zalivanja, iznose još nekoliko hiljada dinara.

Ukupna ulaganja za manju proizvodnju Gaure kreću se otprilike od 10.000 do 30.000 dinara.

Prodajom 100 biljaka po 300 dinara prihod iznosi 30.000 dinara, dok je profit nakon odbijanja troškova oko 15.000 do 20.000 dinara. Veća proizvodnja, u rasponu od 500 do 1.000 biljaka, može doneti prihod od 150.000 do 350.000 dinara, uz proporcionalan profit.