Država pruža novu šansu za razvoj sela i turizma, jer sada izdvaja čak 150 miliona dinara za podsticaje u ruralnom turizmu i ugostiteljstvu.

Višnja Rakić, pomoćnik ministra turizma Republike Srbije govorila je o ovoj temu u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji:

- Projekat je nešto što će doprineti razvoju seoskih turističkih domaćinstava, odnosno razvoju turizma u Srbiji. Iskustva su fenomenalna s obzirom da već donosimo treću uredbu ove godine. Krenuli smo od 2024 godine, pa sve do danas. Ove godine je država izdvojila 150 miliona dinara za javni poziv vezano za seoska turistička domaćinstva.

Rakić kaže da je 2024. godine bio zastupljen pilot projekat posle kod su krenuli sa razvojem seoskog turizma:

- Imali smo ukupno kategorisanih oko 690 seoskih turističkih domaćinstava. Danas, u ovom trenutku, imamo 1575, što je zaista jedan veliki iskorak u odnosu na početak.

Ko se može prijaviti

Javni poziv traje do 31.marta. A na javni poziv se mogu javiti privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su evidentirana u sistemu eTuriste, odnosno koja su kategorisana:

- Kategorizaciju seoskih turističkih domaćinstava vrši jedinica lokalne samouprave. Prvi i osnovni uslov je da oni budu evidentirani u sistemu eTuriste. Samim tim, stvorili su se uslovi da oni po javnom pozivu konkurišu za bespovratnu dodelu sredstava. Maksimalni iznos koji mogu da dobiju je do dva miliona devetsto hiljada po projektu - kaže Rakić i dodaje:

- Imaju pravo da imaju samo jedan projekat, a u okviru tog projekta mogu da idu sa proširenjem smeštajnih kapaciteta, mogu da idu sa mobilijarom, sa dodatnim nekim aktivnostima. Sve što bi podrazumevalo širenje turističke ponude na određenom području.

DRŽAVA IZDVOJILA 150 MILIONA ZA SEOSKA DOMAĆINSTVA! Pomoćnik ministra turizma: poziv za dodelu sredstava traje do 31. marta - evo kako se prijaviti za pomoć! Izvor: Kurir televizija

