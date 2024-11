“Eurostat, agencija Evropske unije za statistiku, definiše kao prenaseljen stan u kojem ne postoji zasebna prostorija za svaki par, osobu stariju od 18 godina, do dvoje dece istog pola od 12 do 17 godina i do dvoje dece ispod 12 godina. Tako postavljena, prenaseljenost na nivou Evropske unije iznosi 16,8 odsto, dok je u Srbiji čak tri puta veća – 49,7 odsto. To znači da svaki drugi građanin Srbije živi u prenaseljenom domaćinstvu”, kaže Aksentijević i dodaje da je slična situacija i sa tipom grejanja.