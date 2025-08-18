Kazne za narušavanje čistoće u Italiji su astronomske

Od 9. avgusta, Italija kažnjava vozače koji bacaju smeće kroz prozor automobila ili one koji nezakonito odlažu otpadnovčanom kaznom do 18.000 evra, a u težim slučajevima čak i zatvorom. Presude sada mogu biti izrečene i na osnovu snimaka sa nadzornih kamera.

Prema publikaciji portala Italien.news, Italija je objavila rat onima koji bacaju smeće kroz prozore automobila. Novim zakonom, koji je na snazi od 9. avgusta, vozači i putnici koji bacaju smeće kroz prozore suočavaju se sa drastičnim kaznama. Pored novčanih kazni, prekršiocima preti i oduzimanje vozačke dozvole, oduzimanje vozila, pa čak i zatvor.

Italija je pojednostavila postupak kažnjavanja za prekršioce. Više ne moraju biti uhvaćeni na delu. Fotografija registarske tablice koju je snimila bilo koja nadzorna kamera sada je dovoljna za kaznu, što je dovoljno da se pokrene prijava i izrekne novčana kazna vlasniku vozila.

Ova mera nije namenjena samo zaštiti životne sredine već i povećanju bezbednosti saobraćaja, jer odbačeni predmeti poput onih mogu izazvati saobraćajne nezgode.

Visina kazne zavisi od vrste otpada

Visina kazne zavisi od vrste otpada. Opušak može koštati i do 1.188 evra. Svako ko baci limenke, staklene flaše ili kese može očekivati kaznu do 18.000 evra i prijavu državnom tužilaštvu.

Za teške prekršaje zakon je posebno strog: bacanje smeća u rezervate prirode ili u reku može rezultirati hapšenjem i zatvorskom kaznom do sedam godina.

Za nezakonito odlaganje otpada ili opasnih materija u vodozaštićenim područjima ili u rezervatima prirode predviđene su zatvorske kazne od šest meseci do pet i po godina. U posebno teškim slučajevima, kazna se može povećati na sedam godina.

Ako se nezakonito odlaganje vrši korišćenjem službenog vozila, vozilo može biti oduzeto. Ova sankcija se odnosi i na lica koja odlažu otpad u prirodi, u napuštenim industrijskim zonama ili u rezervatima prirode.