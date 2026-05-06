Otkaz koji niste očekivali. Bolest koja vas zaustavi na nekoliko meseci. Šta se dešava sa kreditom čija rata stiže istog dana u mesecu?

Upravo tu na scenu stupa osiguranje kredita – mehanizam koji postoji da zaštiti i vas i banku u trenucima kada život krene nepredvidivim tokom. Ipak, većina ljudi potpiše polisu, a da zapravo ne razume šta tačno dobija zauzvrat, niti šta gubi ako to ne uradi.

Polisa koja radi umesto vas

Osiguranje kredita u svojoj osnovi znači sledeće: postoji polisa osiguranja vinkulirana u korist banke. Ako korisnik kredita ostane bez posla, doživi trajni invaliditet ili u slučaju smrti – osiguravajuća kuća preuzima obavezu vraćanja kredita. Banka naplaćuje potraživanje od osiguravača, a ne od porodice korisnika.

To nije sitnica. Pomislite na stambeni kredit koji traje 20 ili 30 godina. Za to vreme mnogo toga može da se promeni. Osiguranje kredita funkcioniše kao sigurnosna mreža koja sprečava da nepredviđene okolnosti prerasnu u finansijsku katastrofu.

Kod, recimo, gotovinskih kredita za refinansiranje klijenti se mogu opredeliti za polisu životnog osiguranja koja pokriva ostatak duga u slučaju smrti, trajnog invaliditeta ili nekog drugog rizika. Postoje i polise osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

Šta tačno pokriva polisa?

Jedno od najčešćih pitanja koje klijenti postavljaju bankama glasi: koliko rata kredita pokriva osiguranje? Odgovor zavisi od vrste rizika.

Gubitak posla: U praksi, osiguranje obično pokriva ograničen broj rata, najčešće između šest i 12 mesečnih rata. Tokom cele otplate kredita, maksimalan broj pokrivenih rata iznosi 12. Dakle, ne radi se o neograničenoj zaštiti, već o periodu koji daje dovoljno vremena da se korisnik stabilizuje i pronađe novo zaposlenje.

Smrt osiguranika: Isplaćuje se suma jednaka ostatku duga po kreditu. Porodica ne nasleđuje obavezu otplate – osiguravajuća kuća izmiruje celokupno preostalo dugovanje prema banci.

Trajni invaliditet: Kada je reč o trajnom invaliditetu kao posledici nezgode, stepen invaliditeta od 50 do 100 procenata donosi isplatu srazmernog procenta od glavnice kredita. Što je stepen invaliditeta viši, veća je i isplata.

Važna napomena: U svim navedenim slučajevima, isplata osiguranja ne uključuje zakasnele uplate rata i zatezne kamate.

Ko ne može da koristi ovu zaštitu?

Osiguranje otplate kredita u slučaju gubitka posla nije dostupno svima. Postoje jasno definisane kategorije klijenata koji nemaju pravo na ovu vrstu zaštite. Pre svega su to zaposleni na određeno vreme i preduzetnici i zaposleni kod njih, nerezidenti i i zaposleni kod poslodavaca koji nisu registrovani na teritoriji Republike Srbije. Penzioneri takođe spadaju u ovu grupu izuzetaka.

Postoji još jedan važan preduslov. Rizik gubitka zaposlenja podrazumeva prekid ugovora o radu od strane poslodavca, i to isključivo onaj koji nije uslovljen kršenjem radnih obaveza zaposlenog. Pored toga, korisnik mora da se prijavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da aktivno traži posao, a pravo na naknadu stiče tek nakon „karence“ (odbitnog perioda) od 60 dana.

Stambeni krediti i obavezno osiguranje imovine

Kada se govori o stambenim kreditima, pravila se donekle menjaju. Osiguranje imovine – koje se odnosi na nekretninu stavljenu pod hipoteku – predstavlja jedinu obaveznu vrstu osiguranja kod stambenih kredita u Srbiji. Sve ostale polise su preporuka banke, a ne zakonska obaveza.

Ukoliko dođe do izlivanja vode iz instalacija, požara ili sličnog oštećenja nekretnine, klijent dobija nadoknadu od osiguravajuće kuće kako bi izvršio neophodne popravke. To štiti i korisnika i banku, jer je nekretnina zaštićena od gubitka vrednosti.

Da li osiguranje utiče na kamatu?

Odgovor će mnoge iznenaditi: nominalna kamatna stopa ostaje ista bez obzira na to da li korisnik ima osiguranje ili ne. Ipak, dodaje se trošak same polise.

Zašto onda razmišljati o tome? Zato što polisa pruža mirnu glavu. Finansijska sigurnost se ne meri procentima, već sigurnošću da neočekivani životni događaj neće značiti gubitak doma.

Uloga Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK)

NKOSK je državna institucija koja osigurava kredite odobrene fizičkim licima. NKOSK u pravilu pokriva najveći deo rizika banke (najčešće oko 75 odsto nenaplaćenog potraživanja). Ovaj mehanizam štiti sve strane: banka smanjuje rizik, a korisnik zauzvrat često dobija povoljnije uslove. Udruženje banaka Srbije ističe da krediti osigurani kod NKOSK često omogućavaju povoljnije uslove finansiranja u odnosu na kredite bez ove vrste osiguranja.

Kako doneti pravu odluku?

Pre potpisa, postavite sebi ključna pitanja:

Koliko bi meseci moja porodica mogla da otplaćuje kredit bez mojih primanja?

Imate li ušteđevinu koja pokriva bar šest mesečnih rata?

Da li radite u sektoru koji prolazi kroz velike promene?

Osiguranje kredita nije uzaludan trošak. To je ulaganje u stabilnost koja se ne primećuje dok sve teče glatko, ali se itekako oseti kada život postavi prepreku koju niste planirali.