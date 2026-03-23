Vlada Crne Gore formirala je danas nove cene naftnih derivata, prema kojima će od ponoći eurosuper 98 koštati 1,56 evra, eurosuper 95 1,52 evra, eurodizel 1,57 evra, a lož ulje 1,72 evra.

Cene goriva su od sutra više od pet do 30 centi, koliko je poskupelo lož ulje.

Vlada Crne Gore je, na predlog Ministarstva energetike i rudarstva Crne Gore, na sednici održanoj 20. marta 2026. godine donela Odluku o privremenom umanjenju akciza na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, sa ciljem zaštite građana od naglih poremećaja na tržištu i očuvanja stabilnosti cena energenata.

- Ova mera predstavlja pravovremeni odgovor na izražene turbulencije na međunarodnom tržištu nafte i ima za cilj ublažavanje pritiska na budžet građana i privrede - saopšteno je iz ovog resora.

U skladu sa donetom Odlukom akciza na dizel gorivo umanjuje se za 50 odsto, a akciza na benzine umanjuje se za 25 odsto.

- Mera se odnosi isključivo na goriva koja se koriste za pogon motornih vozila. Goriva namenjena za grejanje nisu obuhvaćena ovom odlukom, imajući u vidu da propisani korisnici već ostvaruju pravo na povrat akcize, i to u maksimalnom iznosu od 207 evra na 1.000 litara - saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva Crne Gore.

Istovremeno, Vlada je donela Uredbu o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cena određenih vrsta naftnih derivata, kojom je obračunski period skraćen sa 14 na 7 dana.

- Time se omogućava brže usklađivanje cena sa kretanjima na tržištu, a obračun će se ubuduće vršiti svakog ponedeljka. Vlada Crne Gore potvrđuje da vodi odgovornu i uravnoteženu politiku, štiteći standard građana, ali i obezbeđujući stabilno funkcionisanje tržišta - saopšteno je iz Vlade.