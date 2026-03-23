Rekordno poskupljenje goriva u Kini: Vlada donela drastične odluke, milijardu ljudi na udaru
Kina je danas intervenisala kako bi ublažila rast cena goriva, povećanjem regulisanih maksimalnih maloprodajnih cena benzina i dizela. Ipak, vlasti su ograničile poskupljenje na približno polovinu iznosa koji bi bio primenjen prema zvaničnom mehanizmu za formiranje cena, piše Reuters.
Ova korekcija, do koje je došlo usled rasta cena nafte izazvanog američko-izraelskim ratom protiv Irana, ipak predstavlja najveće povećanje do sada zabeleženo. Nove cene goriva tako su se približile nivoima iz 2022. godine, nakon ruske invazije na Ukrajinu.
Pritisci na kinesko tržište dolaze u trenutku kada sukob u Iranu sve više utiče na globalni energetski sektor. Cena nafte danas je prešla 113 dolara po barelu, nakon što je početkom meseca kratkotrajno dostizala i blizu 120 dolara. Tržišta su dodatno uznemirena zbog napada na energetsku infrastrukturu, kao i blokade Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi značajan deo svetske trgovine naftom i gasom.
Biznis Kurir/Index.hr