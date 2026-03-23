Slušaj vest

Kina je danas intervenisala kako bi ublažila rast cena goriva, povećanjem regulisanih maksimalnih maloprodajnih cena benzina i dizela. Ipak, vlasti su ograničile poskupljenje na približno polovinu iznosa koji bi bio primenjen prema zvaničnom mehanizmu za formiranje cena, piše Reuters.

Ova korekcija, do koje je došlo usled rasta cena nafte izazvanog američko-izraelskim ratom protiv Irana, ipak predstavlja najveće povećanje do sada zabeleženo. Nove cene goriva tako su se približile nivoima iz 2022. godine, nakon ruske invazije na Ukrajinu.