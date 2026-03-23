U digitalnom svetu, gde svaki klik može doneti novu poslovnu priliku ili potencijalni rizik, mala i srednja preduzeća često se nalaze na prvoj liniji fronta. Digitalizacija donosi brže transakcije, lakši pristup tržištima i nove mogućnosti rasta, ali istovremeno otvara vrata sofisticiranim prevarama i sajber napadima koji ne biraju metu.

Globalni trendovi jasno pokazuju da se sajber kriminal ubrzano razvija - do 2029. godine mogao bi prerasti u treću najveću „ekonomiju“ na svetu, a gledano kroz GDP, jedino ekonomije SAD i Kine su veće. Procene kompanije Statista kažu da će do 2030. godine godišnji troškovi prevara dostići 15,6 biliona dolara, dok se svake godine izgubi oko jedan bilion dolara, a 96% žrtava nikada ne povrati izgubljena sredstva. Razvoj veštačke inteligencije i ubrzana digitalizacija dodatno povećavaju obim i sofisticiranost napada, a Evropa već oseća posledice - broj prijavljenih slučajeva prevare raste iz godine u godinu, jasno pokazujući koliko je važno razvijati snažne mehanizme zaštite za građane, kompanije i finansijske institucije.

Većina Evropljana makar jednom je bila meta prevare, pokazuje istraživanje Mastercard Signals: Securing trust - Insights from the frontlines of cybercrime. Čak 58% ljudi primilo je fišing mejl, 63% lažnu SMS poruku, više od polovine bilo je izloženo telefonskim prevarama, dok su pokušaji prevare preko društvenih mreža, lažnih tehničkih podrški i QR kodova sve učestaliji. Za mala i srednja preduzeća, problem je posebno izražen. Prema podacima Ministarstva privrede Republike Srbije, ona čine 99% srpske privrede, pokreću lokalnu ekonomiju i zapošljavaju veliki broj ljudi - od malih prodavnica i restorana do startapa i porodičnih firmi. Upravo zbog ograničenih resursa za sajber bezbednost, ova preduzeća su često primarne mete prevaranata. Mastercard istraživanje koje je obuhvatilo više od 1,800 vlasnika malih biznisa u Evropi, pokazuje da je svaki četvrti već bio meta prevare, dok isti procenat strahuje da bi ozbiljan sajber napad mogao ugroziti opstanak njihove kompanije. Istovremeno, istraživanje pokazuje da 67% preduzeća želi više znanja i edukacije o zaštiti poslovanja, a 20% smatra da bi im više samopouzdanja u korišćenju digitalnih alata omogućilo sigurniji rad. Edukacija kao prva linija odbrane

Današnji sajber kriminalci, iako koriste sofisticirane tehnologije, i dalje ciljaju ljudski faktor - od socijalnog inženjeringa i ransomware napada, do krađe identiteta, uključujući i zloupotrebu veštački generisanih podataka. Ove pretnje koriste manipulaciju, lažne identitete i zloupotrebu poverljivih informacija kako bi preuzeli kontrolu nad sistemima i došli do finansijskih sredstava. U borbi protiv sajber kriminala, edukacija zaposlenih i podizanje svesti o rizicima predstavljaju prvu liniju odbrane. Razumevanje načina na koji prevare funkcionišu često može biti presudno za prepoznavanje i sprečavanje napada. Prepoznavanje sumnjivih poruka, proveravanje identiteta sagovornika i oprez prilikom otvaranja linkova ili priloga značajno smanjuje rizik od ovakvih napada. Pored edukacije - napredna tehnologija predstavlja ključnog saveznika u zaštiti poslovanja. Mastercard, koji digitalnu sigurnost stavlja u sam centar poslovanja, poslednjih pet godina uložio je više od 11 milijardi dolara u sajber bezbednost, a kroz njene sisteme kontinuirano se prati čak 19 miliona digitalnih entiteta kako bi se identifikovali rizici i ranjivosti. Rešenja poput Mastercard Identity omogućavaju da se identitet korisnika potvrđuje tokom čitavog životnog ciklusa naloga, sprečavajući prevarante da otvore ili preuzmu račune. Mastercard Consumer Fraud Risk (CFR) koristi veštačku inteligenciju da zaustavi sumnjiva plaćanja pre nego što novac napusti račun, dok SafetyNet sistem već deset godina zaustavlja sumnjive transakcije, do sada ukupno čak 70 milijardi. Ova rešenja ne samo da štite kompanije, već ih osnažuju da posluju sa više sigurnosti i poverenja.