Ovaj metalni kolos, jedna je od četiri mašine koje se montiraju na montažnim placevima u Kolubari i prva kreće put radne pozicije.

Radiće u okviru Prvog BTO sistema najmlađeg kolubarskog uglјenokopa, zajedno sa rotornim bagerom i sistemom tračnih transportera, koji su u završnoj fazi montaže.

Radove na montažnom placu danas su obišli Ivan Janković, pomoćnik ministra rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo i Dušan Živković, generalni direktor "Elektroprivrede Srbije", sa saradnicima.

- Nakon završenih svih funkcionalnih proba na montažnom placu, nova rudarska mašina-odlagač, kreće ka radnoj poziciji. Radovi na montažnom placu su veliki investicioni projekat, najveći u istoriji rudarskog sektora EPS, i podrazumevaju montažu dva BTO sistema za Polјe "E" i dva BTO sistema za kop "Radlјevo". Važno je da radovi napreduju i da su i drugi delovi u završnoj fazi - rekao je Dušan Živković, generalni direktor "Elektroprivrede Srbije".

On je istakao da je važno poštovati rokove jer je plan da sistemi budu pušteni u rad tokom godine, što će omogućiti dodatnu proizvodnju otkrivke od 16 do 19 miliona kubnih metara godišnje.

- Ispoštovan je rok, završena je montaža odlagača u prvom kvartalu ove godine i on danas kreće ka površinskom kopu. Nјegov kapacitet je oko 12 miliona kubnih metara na godišnjem nivou. To će dati veliki doprinos u otkopavanju otkrivke, a ujedno se stvaraju svi neophodni uslovi za nesmetanu eksploataciju uglјa sa PK „Radlјevo“ i sigurnost proizvodnje uglјa i električne energije u termo kapacitetima - rekao je Ivan Janković, pomoćnik ministra rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo.