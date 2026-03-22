U Banjaluci, kako su naveli, na pojedinim pumpama litar dizela košta 3,18 konvertibilnih maraka (1,63 evra), ali i 3,42 KM (1,75 evra).

Na nekim mestima cena se približava 3,50 KM (1,80 evra), čak i 3,55 KM po litru (1,82 evra).

Samo pre nekoliko dana, navodi se, gorivo je koštalo 2,99 KM (1,53).

Banjalučki portal dodaje da iz drugih gradova Republike Srpske stižu još neverovatnije informacije, navodeći da dizel ide i do 3,79 KM (1,94 evra), čak i 3,82 KM (blizu 1,96 evra).

Ističe se da stručnjaci upozoravaju da bi cena dizela mogla dostići čak četiri KM (2,05 evra) po litru.