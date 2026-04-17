Slušaj vest

Prema podacima Narodne banke Srbije i Centralne banke Bugarske, Republika Srbija je u 2025. godini ostvarila veći izvoz usluga u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u odnosu na Republiku Bugarsku.

Ukupna vrednost izvoza IKT usluga iz Srbije u 2025. godini iznosila je 4,55 milijardi evra, dok je izvoz IKT usluga iz Bugarske dostigao 4,27 milijardi evra. Ovim rezultatom Srbija je po prvi put značajno prestigla Bugarsku po vrednosti izvoza IKT usluga, iako je nekada imala skoro duplo manji izvoz od Bugarske.

Posebno je značajna dinamika rasta u dugom roku. U periodu od 2012. do 2025. godine, izvoz IKT usluga iz Srbije povećan je približno dvanaest puta, sa oko 375 miliona evra na više od 4,5 milijardi evra. U istom periodu, izvoz IKT usluga iz Bugarske zabeležio je rast od oko sedam puta, sa približno 574 miliona evra na nešto više od 4,2 milijarde evra.

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Mihailo Jovanović, istakao je da ovi podaci jasno pokazuju strukturnu promenu u domaćoj ekonomiji.

- Ostvareni rezultati pokazuju da je IKT sektor postao jedan od najjačih izvoznih potencijala Srbije. Rast izvoza IKT usluga u dužem vremenskom periodu nije slučajan, već je posledica kontinuiranog ulaganja u digitalnu infrastrukturu, razvoja domaće IT industrije i sistemsku digitalizaciju javnog sektora. Ovi podaci nas dodatno obavezuju da nastavimo sa jačanjem digitalne države i stvaranjem uslova za dalji rast i međunarodnu konkurentnost - istakao je Jovanović.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu nastaviće da, u saradnji sa drugim državnim institucijama, privredom i IT zajednicom, radi na daljem razvoju digitalne ekonomije i pozicioniranju Srbije kao jednog od vodećih IKT centara u regionu.