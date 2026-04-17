Sa skoro 100 programskih segmenata i više od 200 govornika tokom tri dana i tri noći, novi raspored otkriva festival koji se, poput industrije koju predstavlja, odvija istovremeno na više nivoa, kroz sadržaj koji se preklapa, dopunjuje i razvija.

Sa objavljenim zvaničnim rasporedom, ovogodišnji Dani komunikacija ulaze u završnu fazu priprema – a program koji će se održati od 7. do 10. maja u sunčanom Rovinju pokazuje da festival – i struka koju okuplja – ove godine raste i sadržajno i ambiciozno. Sa skoro 100 programskih segmenata i više od 200 govornika, raspored za nekoliko hiljada učesnika ovog popularnog festivala odražava širinu tema i perspektiva koje danas oblikuju industriju, ali i dinamiku zajednice koja se kontinuirano razvija, širi i međusobno povezuje. Upravo na Danima komunikacija ta raznolikost se najjasnije vidi kroz paralelni sadržaj, različite formate i teme koje sve manje postoje u izolaciji, a sve češće u međusobnom odnosu, preuređenju i dijalogu.

PROGRAM U KOJEM JE FOMO DEO ISKUSTVA Dani komunikacija ne postavljaju klasičan linearni program – sadržaj se bira, preskače i kombinuje. Ovogodišnje izdanje stoga donosi osam festivalskih lokacija sa čak pet festivalskih bina, pored glavne dvorane AAA u novom, nikada ranije viđenom izdanju. Festival se širi i van hotela; prošle godine, učesnici su pokazali koliko cene profesionalni sadržaj u opuštenijem, otvorenijem okruženju kroz novu Poolside Stage, što je ove godine dovelo do uvođenja novog The Garden Stagea powered by Somersby, koji se nalazi na livadi ispred Hotela Lone. Reč je o prostoru koji donosi drugačiji ritam festivalu – manje formalan, ali izuzetno sadržajan, gde se razgovori ne završavaju izlaskom iz sale, već se prirodno nastavljaju između profesionalnih prezentacija i diskusija. Organizatori nastavljaju sa plažom, koja je godinama omiljena, gde će biti moguće pogledati sva predavanja headlinera u glavnoj sali, ali će se dan ipak završiti beach afterpartyjem. Takođe, novina je i prva sesija festivala na plaži u subotu poslepodne, koja donosi nastup benda Porto Morto i još jedan razlog da se program tog dana ne završi izlaskom iz sale.

Program kroz niz panela otvara pitanja koja sve direktno utiču na način funkcionišanja industrije, a dodatnu širinu pružaju učesnici van same komunikacione industrije, kao što su - Korado Korlević, astronom i edukator, Tomislav Ćorić, potpredsjednik Vlade i ministar financija, Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Andrea Čović Vidović, voditeljica medija i zamjenica voditeljice Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Damir Sabol, poduzetnik i osnivač Photomatha, dr. sc. Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Marina Mesar OKO, multidisciplinarna umjetnica, Igor Šeregi, scenarist i redatelj filma Svadba, Zoran Šprajc, voditelj i urednik Stanja nacije, poznati kuhar s Michelinovom zvjezdicom Mario Mandarić, Baby Lasagna, Mario Aunedi Medek, predsjednik HUOJ-a, dr. sc. Zvonimir Galić, profesor na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Sven Sorić, predsjednik HDD-a i mnogi drugi. GLAVNA BINA DONOSI SVETSKA IMENA

Glavnu dvoranu vodi Antonija Mandić, dok večernji program dodele nagrada počinje u četvrtak sa BalCannesom, koji ove godine ima novi voditeljski duo – Lelu Laković i Aljošu Bagolu, u atmosferi proslave najboljih u regionu. U petak i subotu na scenu će izaći Ida Prester, koja će voditi dodelu nagrada IdejeX i Young Lions i finalno veče sa Effie Awards Croatia i MIXX Awards Croatia koje powered by Admixer Media. Vremena je još uvek malo – svi kreativci, marketingaši, stručnjaci za brendove, stratezi, digitalni stručnjaci, mediji i drugi komunikatori koji žele da učestvuju mogu pronaći informacije o aplikaciji na www.danikomunikacija.com.

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the boxpristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni.

