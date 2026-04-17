Objavljen raspored Dana komunikacija: industrija pomera granice
Sa skoro 100 programskih segmenata i više od 200 govornika tokom tri dana i tri noći, novi raspored otkriva festival koji se, poput industrije koju predstavlja, odvija istovremeno na više nivoa, kroz sadržaj koji se preklapa, dopunjuje i razvija.
Sa objavljenim zvaničnim rasporedom, ovogodišnji Dani komunikacija ulaze u završnu fazu priprema – a program koji će se održati od 7. do 10. maja u sunčanom Rovinju pokazuje da festival – i struka koju okuplja – ove godine raste i sadržajno i ambiciozno. Sa skoro 100 programskih segmenata i više od 200 govornika, raspored za nekoliko hiljada učesnika ovog popularnog festivala odražava širinu tema i perspektiva koje danas oblikuju industriju, ali i dinamiku zajednice koja se kontinuirano razvija, širi i međusobno povezuje. Upravo na Danima komunikacija ta raznolikost se najjasnije vidi kroz paralelni sadržaj, različite formate i teme koje sve manje postoje u izolaciji, a sve češće u međusobnom odnosu, preuređenju i dijalogu.
PROGRAM U KOJEM JE FOMO DEO ISKUSTVA
Dani komunikacija ne postavljaju klasičan linearni program – sadržaj se bira, preskače i kombinuje. Ovogodišnje izdanje stoga donosi osam festivalskih lokacija sa čak pet festivalskih bina, pored glavne dvorane AAA u novom, nikada ranije viđenom izdanju.
Festival se širi i van hotela; prošle godine, učesnici su pokazali koliko cene profesionalni sadržaj u opuštenijem, otvorenijem okruženju kroz novu Poolside Stage, što je ove godine dovelo do uvođenja novog The Garden Stagea powered by Somersby, koji se nalazi na livadi ispred Hotela Lone. Reč je o prostoru koji donosi drugačiji ritam festivalu – manje formalan, ali izuzetno sadržajan, gde se razgovori ne završavaju izlaskom iz sale, već se prirodno nastavljaju između profesionalnih prezentacija i diskusija. Organizatori nastavljaju sa plažom, koja je godinama omiljena, gde će biti moguće pogledati sva predavanja headlinera u glavnoj sali, ali će se dan ipak završiti beach afterpartyjem. Takođe, novina je i prva sesija festivala na plaži u subotu poslepodne, koja donosi nastup benda Porto Morto i još jedan razlog da se program tog dana ne završi izlaskom iz sale.
TEME KOJE OBLIKUJU PRAKSU, NE SAMO RASPRAVU
Kroz seriju predavanja, program otvara pitanja koja sve direktno utiču na način funkcionišanja industrije. Fokus je na profesionalnim standardima, očekivanjima oglašivača i modelima saradnje, pitching procese, uticaj veštačke inteligencije na oglašavanje i vidljivost, odnos između istine i percepcije u komunikaciji i odgovornost u oglašavanju usmjerenom na djecu. Na festival se vraćaju teme poput uloge audija i novih formata poput podcasta. Paralelno, otvaraju se i teme poput toga kako brendovi grade relevantnost i kako se donose odluke unutar organizacija. Program takođe uključuje fokus na brend, komunikaciju pod pritiskom, cenu kreativnosti, perspektivu juniora u struci i zapošljavanju, izazove ESG komunikacije, kao i komunikaciju nauke i ulogu kulture kao prostora poverenja te mnoge druge.
Proširenje programa prati velika festivalska produkcija – glavna dvorana u novom ruhu i novi sadržajni segmenti omogućavaju nesvakidašnje iskustvo koje uvek upotpunjuju more, plaža i rovinjsko sunce, ali cilj nije samo u količini.
„Program bi trebao da bude dovoljno dobar da se takmiči sa suncem i morem i rovinjskom rivom, ali i dovoljno relevantan da zaista nešto od njega ponesete. Svake godine ga pomeramo napred – ne da bismo imali više sadržaja, već bolji sadržaj“, naglasila je Dunja Ivana Ballon, direktorka programa i festivala, dodajući: „industrija se prebrzo menja i površni razgovori više nisu dovoljni, pa stvaramo prostor za teme koje zahtevaju više fokusa, više vremena i jasan stav.“
Program kroz niz panela otvara pitanja koja sve direktno utiču na način funkcionišanja industrije, a dodatnu širinu pružaju učesnici van same komunikacione industrije, kao što su - Korado Korlević, astronom i edukator, Tomislav Ćorić, potpredsjednik Vlade i ministar financija, Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Andrea Čović Vidović, voditeljica medija i zamjenica voditeljice Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Damir Sabol, poduzetnik i osnivač Photomatha, dr. sc. Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Marina Mesar OKO, multidisciplinarna umjetnica, Igor Šeregi, scenarist i redatelj filma Svadba, Zoran Šprajc, voditelj i urednik Stanja nacije, poznati kuhar s Michelinovom zvjezdicom Mario Mandarić, Baby Lasagna, Mario Aunedi Medek, predsjednik HUOJ-a, dr. sc. Zvonimir Galić, profesor na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Sven Sorić, predsjednik HDD-a i mnogi drugi.
GLAVNA BINA DONOSI SVETSKA IMENA
Program takođe donosi niz predavača čiji rad definiše pravac industrije, uključujući Jürgen Schmidhuber, nekonvencionalnog oca moderne veštačke inteligencije, Julie Supan, elitnu brend strateginju koja je postavila temelje YouTubea, Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda, Mark Pollard, jednog od najuticajnijih globalnih stratega danas, Chris Do, poznatog dizajnera i kreativnog mentora poznatog po redefinisanju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, Steve Keller, stručnjaka za zvučni brending, Dora Pekeč, jednu od ključnih komunikacionih stručnjakinja iza kampanje Zohrana Mamdanija za gradonačelnika New Yorka, Daan Klaver, brend stručnjaka koji je radio sa brendovima kao što su Adidas, Polaroid i Akris, Alex Cattoni, osnivačica platforme The Copy Posse koja okuplja zajednicu od više od pola miliona marketinških stručnjaka, Mike Follette, pionira ekonomije pažnje i merenja, Neil Patel, globalnog stručnjaka za digitalni marketing i growth koji stoji iza milijardi, Jule Kim, stručnjakinja iz Amazona i Microsofta za liderstvo, komunikaciju pod pritiskom i donošenje odluka u složenim situacijama i Stephan Loerke, koji donosi globalnu perspektivu za oglašivače, nove preporuke za izbor agencija i uvid u trendove koji oblikuju tržište na nivou industrije.
ISKUSTVA KOJA DEFINIŠU DANE KOMUNIKACIJA
Festival je mnogo više od učenja i programa, on otvara prostor za networking, opuštanje i povezivanje sa kolegama. Predavanja oca moderne veštačke inteligencije, dodela nagrada najboljima u oblasti, panoramski let DK2026 helikopterom i turističke ture Rovinjem samo su neka od iskustava po kojima će učesnici pamtiti boravak na ovom neobičnom festivalu. Dan na festivalu ne počinje u salama, već trčanjem sa industry morning running club ili sunrise yogom. Pored novog festivalskog mercha, koji ove godine uključuje majice, kape, kišobrane, nalepnice, blokiće, olovke, postere i razglednice, posetioci će moći da ponesu još neke trajnije uspomene uz tetoviranje by Mr. Ink. Party program počinje u četvrtak, kada klub preuzima Edo Maajka sa Slušaj mater partyjem. U petak sledi novo izdanje DKLUB: NO EXIT PARTY s našim resident dj-ima DJ Reom i DJ Leggerom, dok će subotu zatvoriti tradicionalni AAA headliners party, gde će predavači koje smo pratili na bini glavne sale preuzeti DJ pult.
Glavnu dvoranu vodi Antonija Mandić, dok večernji program dodele nagrada počinje u četvrtak sa BalCannesom, koji ove godine ima novi voditeljski duo – Lelu Laković i Aljošu Bagolu, u atmosferi proslave najboljih u regionu. U petak i subotu na scenu će izaći Ida Prester, koja će voditi dodelu nagrada IdejeX i Young Lions i finalno veče sa Effie Awards Croatia i MIXX Awards Croatia koje powered by Admixer Media.
Vremena je još uvek malo – svi kreativci, marketingaši, stručnjaci za brendove, stratezi, digitalni stručnjaci, mediji i drugi komunikatori koji žele da učestvuju mogu pronaći informacije o aplikaciji na www.danikomunikacija.com.
O DANIMA KOMUNIKACIJA:
Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the boxpristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.
O ORGANIZATORIMA:
Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.
Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.
Kontakt za medije: katarina.osmak@hura.hr
