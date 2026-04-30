Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić sastao se na marginama Kavkaskog investicionog foruma u Ruskoj Federaciji, sa gubernatorom Stavropoljskog kraja Vladimirom Vladimirovim, sa kojim je razgovarao o unapređenju saradnje između Srbije i ovog najznačajnijeg agrarnog regiona Ruske Federacije.

Tokom sastanka potvrđeni su tradicionalno dobri odnosi dve zemlje, zasnovani na istorijskim, kulturnim i duhovnim vezama, koje predstavljaju čvrst temelj za dalji razvoj ekonomskog partnerstva.

Poseban akcenat u razgovoru stavljen je na unapređenje trgovinske razmene, pre svega na povećanje izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Srbije na rusko tržište. Sagovornici su se saglasili da postoje značajni neiskorišćeni potencijali, naročito u oblasti voćarstva, vinogradarstva, proizvodnje sadnog materijala i prerade voća.

Jačanje saradnje Srbije i Rusije u oblasti poljoprivrede Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministar Glamočić istakao je da Srbija raspolaže razvijenom prehrambenom industrijom, a poslednjih godina sektor vina i jakih alkoholnih pića doživljava rast, što je, uz sadni materijal, prepoznato kao značajna šansa za jačanje izvozne pozicije na tržištu Ruske Federacije i zemalja Evroazijske ekonomske unije.

Sa ruske strane izražena je spremnost za dodatno produbljivanje saradnje kroz realizaciju zajedničkih investicionih projekata u Srbiji i na teritoriji Stavropoljskog kraja, kao i kroz podršku plasmanu srpskih proizvoda na šire evroazijsko tržište.

Gubernator Vladimirov posebno je izrazio interesovanje da se intenzivira saradnja u oblasti obrazovanja, uključujući mogućnost školovanja ruskih studenata u Srbiji, uz ocenu da Srbija poseduje kvalitetne i međunarodno priznate obrazovne institucije u oblasti poljoprivrede i srodnih nauka.

Zaključeno je da postoji obostrana spremnost da se u narednom periodu konkretizuju dogovoreni pravci saradnje kroz institucionalnu i privrednu saradnju, na obostranu korist Srbije i Ruske Federacije.