Na globalnim tržištima ponovo se oseća napetost koja se ne meri samo cenama, već i nervozom investitora. Dok se nafta vraća iznad 110 dolara po barelu pod uticajem geopolitičkih tenzija, zlato - tradicionalno utočište u vremenima nesigurnosti - ne reaguje onako kako bi se očekivalo. Umesto snažnog rasta, njegova cena se zadržava na visokim nivoima, ali uz primetne oscilacije i blagi pad u poslednjim danima.

Trenutna cena zlata kreće se oko 4.540 dolara po unci, što ga i dalje drži blizu istorijskih maksimuma, ali ispod nedavnih vrhova koji su prelazili 4.600 dolara. Ova stagnacija na prvi pogled deluje paradoksalno, posebno u trenutku kada rast cene nafte obično signalizira šire ekonomske poremećaje i podstiče tražnju za sigurnim investicijama.

Međutim, veza između ova dva ključna resursa nije linearna niti jednostavna. Rast cene nafte podiže inflaciju, jer energija ulazi u gotovo sve proizvodne i transportne troškove. U takvom okruženju zlato tradicionalno dobija na značaju kao zaštita od gubitka vrednosti novca. Ipak, isti taj inflatorni pritisak tera centralne banke da podižu kamatne stope, čime zlato gubi deo svoje privlačnosti jer, za razliku od obveznica ili štednje, ne donosi prinos.

Foto: Shutterstock

Upravo taj sudar inflacije i kamata trenutno definiše kretanje cene zlata. Sa jedne strane stoji strah od inflacije i geopolitičke nestabilnosti koji ga guraju naviše, a sa druge rast kamata koji ga vuče nazad. Rezultat je tržište koje više ne reaguje impulsivno, već promišljeno, balansirajući između dugoročnih rizika i kratkoročnih kalkulacija.

U pozadini svega ostaje isti obrazac: kada svet postane nepredvidiv, i nafta i zlato ulaze u fokus. Ali dok nafta reflektuje trenutnu krizu, zlato odražava očekivanja o tome koliko će ta kriza trajati i kakve će posledice ostaviti.

Ono što je izvesno jeste da tržišta ulaze u fazu u kojoj će svaki novi signal imati pojačan efekat. Zlato ostaje blizu istorijskih maksimuma, ali bez jasnog pravca, razapeto između inflatornog pritiska i monetarnog stezanja, spremno da snažno reaguje na sledeći veliki potez globalne ekonomije.