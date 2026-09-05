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Sezona pripreme zimnice u Srbiji zvanično je počela, a iako su paprike u Zaječaru jeftinije nego prošle godine zahvaljujući dobrom rodu, prodavci primećuju da građani kupuju znatno manje količine nego ranije.

Zbog brzog načina života, tradicionalno mešanje ajvara sve češće zamenjuje kupovina gotovih tegli u marketima ili naručivanje domaće dostave na kućnu adresu.

Domaćice bi u ovo doba godine počinju da se bave jednim od najvećih poslova u domaćinstvu — pripremom zimnice. Ipak, slika na zelenim pijacama u Srbiji se značajno promenila u odnosu na prethodne decenije.

Jelica Lađevac već punih 30 godina prodaje voće i povrće na zelenoj pijaci u Zaječaru.

Subotom, kada je pijačni dan, ona je na svojoj tezgi od ranog jutra i najbolje zna šta kupci traže.

- Sada najviše idu paprika i paradajz, jer počinje priprema zimnice, mada se to ne kupuje u količinama koje su se pripremale nekada. Sorta 'bela duga' je najbolja i ona se uglavnom koristi za pečenje, dok ovu 'medaljonku' kupci uzimaju najviše za ajvar, pošto se lepo ljušti i nju svi kupuju. Šta ja znam, i turšija je već polako počela - objašnjava Lađevac.

Foto: Shutterstock

Ove godine paprika je jeftinija nego prošle jer je dobro rodila, pa se cene na zaječarskoj pijaci kreću od 130 dinara ako uzimate celu kutiju, do 150 dinara ukoliko sami birate plodove na tezgi.

Ipak, uprkos padu cena, mnogim građanima je ovo i dalje skupo.

Pijaca, kako kažu trgovci, nije jeftina, ali tako i treba da bude, posebno kada se traže kvalitetni proizvodi.

Kupovina gotovih tegli kao novi standard

Sa padom potražnje za svežim povrćem slažu se i ostali trgovci na pijaci.

Prodavac Branko Milojić ističe da je ljudima danas znatno komfornije da kupe teglu ili dve ajvara u prodavnici nego da stoje pored šporeta i satima mešaju smesu.

- Zimnicu ove godine vrlo malo ljudi stavlja. Zaista vrlo malo. Da li građani nemaju para ili je nešto drugo u pitanju, stvarno ne znam. Sezona jeste počela, ali je i dalje prilično skupo. Sa druge strane, kvalitet domaće zimnice je neuporedivo bolji od industrijske. Šta vi više volite? Da kupite gotovu teglu u prodavnici, pa kada je otvorite i izvadite papriku, ona bude skroz mekana, ili da ipak sami sebi spremite pravu papriku? - pita se Milojić.

Foto: Emilija Randjelovic / Alamy / Profimedia

Poznavaoci prilika ističu da se priprema zimnice finansijski isplati samo pod uslovom da imate pouzdanog, "svog čoveka" za koga znate da dobro proizvodi hranu bez prekomerne upotrebe pesticida. Ipak, pravi sladokusci i dalje daju apsolutnu prednost autentičnoj kuhinji i originalnoj recepturi, a idealan scenario je kada se koristi povrće iz sopstvene bašte.

Recept za pečenu papriku: Kako je spremaju iskusni trgovci

Za pripremu domaćeg ajvara moraće da se sačeka još malo, ali sezona pečenih paprika je u punom jeku. Iskusne domaćice sa zaječarske pijace dele jednostavan i proveren recept za pripremu ove zimske salate u teglama.

- Prvo stavimo malo salicila na početku. Posle salicila dodajemo beli luk, a zatim i malo peršuna. Nakon peršuna ide kašika šećera, pa so, sirće i na kraju zejtin. Tek tada se stavlja paprika. Tegla se dobro zatvori, a potom se okrene naopako. Tako okrenuta tegla se ostavi da stoji i okreće se narednih pet do šest dana - kaže domaćica Zagorka Janković.

Ipak, zbog modernog i brzog tempa života, sve je manje domova u Srbiji u kojima se tokom jeseni krčka domaća zimnica.

Potrošačima je lakše da sve potrebne namirnice, od slatkog pekmeza do gotovih glavica kiselog kupusa, jednostavno kupe na policama obližnjih supermarketa.