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Putovanje sa lekovima uobičajeno je za ljude koji koriste svakodnevnu terapiju za razna oboljenja. Međutim, mnogi ne znaju da lekovi u prtljagu prilikom prelaska granice podležu pravilima koja zavise od njihove vrste, količine i sastava. Posebna ograničenja važe za lekove koji sadrže narkotike, odnosno kontrolisane supstance, a putnik u određenim slučajevima mora da ima i medicinsku dokumentaciju sa sobom da je pruži na uvid.

Hrvatska Carinska uprava navodi da kontrolu unošenja takvih lekova obavljaju carinske službe na graničnim prelazima.

Da nepridržavanje propisa može da završi novčanom kaznom pokazuje slučaj zabeležen početkom septembra na graničnom prelazu Dvor. Carinici su tamo 3. septembra sprečili nezakonit unos čak 1.664 tablete različitih vrsta lekova.

Reč je o državljaninu Srbije koji je u carinsko područje Evropske unije ulazio automobilom sa češkim registarskim oznakama. Kako je saopštila Carinska uprava, on nije prijavio robu za koju važe ograničenja, odnosno zabrane pri uvozu.

Istog dana protiv njega je izdat prekršajni nalog zbog prekršaja iz člana 63. stav 1. tačka 3. Zakona o sprovođenju carinskog zakonodavstva Evropske unije.

Kažnjen je sa 900 evra, a moraće da plati i dodatnih 36 evra troškova uništavanja lekova.

Stroža ograničenja

Prema pravilima Carinske uprave, gotove lekove namenjene ličnoj upotrebi moguće je uneti u količini koja je potrebna za lečenje u trajanju od najviše mesec dana.

Lek pritom mora da bude odobren od nadležnih organa zemlje proizvođača, a putnik mora da ima odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, na primer potvrdu lekara ili izvod iz zdravstvenog kartona.

Foto: Marko Karović

Mnogo stroža pravila primenjuju se kada lek sadrži narkotik. Takvog leka putnik za svoje potrebe sme da ima količinu dovoljnu za najviše pet dana lečenja.

Neophodno je imati i dokument kojim se potvrđuje da je uzimanje leka neophodno, poput kopije recepta, izvoda iz zdravstvenog kartona ili overene potvrde lekara.

Drugačije pravilo važi za osobe koje su na terapiji zbog bolesti zavisnosti ili se leče od malignih bolesti. U tim slučajevima dozvoljeno je imati količinu leka dovoljnu za najviše 15 dana lične upotrebe.

Postoje izuzeci

Poseban izuzetak odnosi se na osobe koje imaju prebivalište ili boravište u Hrvatskoj, a putuju u druge države šengenskog prostora. One mogu da imaju lek koji sadrži narkotik u količini dovoljnoj za ličnu upotrebu tokom najviše 30 dana.

Međutim, ni tada nije dovoljno samo poneti lek. Potrebna je potvrda na propisanom obrascu koju izdaje ovlašćeni lekar, odnosno izabrani lekar ili lekar specijalista.

Zbog toga pre putovanja nije dovoljno proveriti samo naziv leka na kutiji. Važno je znati i njegovu aktivnu supstancu, jer upravo sastav može biti razlog zbog kojeg određeni lek podleže strožim pravilima.

Problem može nastati ako putnik lek koji sadrži narkotik nosi u količini većoj od dozvoljene, nema potrebnu medicinsku dokumentaciju ili ga ne prijavi.

Carinski propisi takvo postupanje tretiraju kao prekršaj, a lek može privremeno oduzet pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka.

Proverite sastav terapije

Među robom koju putnici moraju da prijave ukoliko za nju važe takva ograničenja izričito su navedeni i lekovi.

Zato je pre puta preporučljivo proveriti sastav terapije, lekove držati u originalnom pakovanju i poneti recept, potvrdu lekara ili drugu odgovarajuću dokumentaciju.