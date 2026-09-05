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Vlasništvo nad parcelom koja izlazi na magistralu ili neki prometan put na prvi pogled deluje kao dobitak na lutriji. Prodavci takvih placeva često formiraju visoke cene upravo zbog te lokacije. Logika je jednostavna, vidi se sa puta, prolazi mnogo automobila i sigurno može da se napravi pumpa, restoran, perionica, magacin, salon automobila ili neki drugi biznis. Upravo tu mnogi kupci pogreše.

To što plac izlazi na glavni put ne znači automatski da je njegova vrednost onolika koliko prodavac traži. Kod ovakvih parcela najvažnije pitanje nije samo koliko plac ima ari, već šta na njemu zaista može da se uradi.

Postoje različita ograničenja i uslovi koji mogu uticati na to gde objekat može da se postavi, koliko prostora ostaje za gradnju i kako se parcela može koristiti. Zbog toga površina na papiru i površina koju stvarno možete kvalitetno da iskoristite nisu uvek ista stvar.

Za plac kod glavnog puta je najvažniji pristup

Zamislite dva placa od po deset ari. Jedan je dovoljno širok i dubok, pravilnog je oblika i može lepo da se organizuje. Drugi ima istu površinu, ali je uzak i plitak. Na papiru su potpuno isti. U praksi mogu da vrede potpuno različito.

Kod placa uz magistralu još je važniji pristup. Mnogi gledaju parcelu i kažu: "Odlična je, izlazi direktno na magistralu." Ali pitanje nije samo da li plac izlazi na put, već kako će se na njega ulaziti i izlaziti.

Ako kupujete zemljište za restoran, perionicu, prodavnicu, stovarište ili bilo koji posao koji zavisi od automobila i kamiona, dobar pristup može da bude presudan. Nije dovoljno da ljudi mogu da vide vaš objekat sa puta. Moraju moći i bezbedno i dozvoljeno da dođu do njega.

Zato plac koji ima stotinak metara fronta prema magistrali ne mora automatski biti bolji od placa koji je malo uvučeniji, ali ima dobro rešen pristup.

Magistrala nije ista prednost za svakoga

Ako planirate poslovni objekat, prometan put može da bude ogromna prednost. Velika vidljivost i veliki broj vozila mogu biti upravo ono što vam treba. Ali ako planirate da gradite porodičnu kuću, priča može biti potpuno drugačija. Buka, kamioni, prašina i stalni saobraćaj nekome će biti nepodnošljivi, dok će drugome to biti prihvatljivo.

Zato ne postoji jednostavno pravilo da je plac pored magistrale automatski skuplji.

Njegova vrednost zavisi od toga šta na njemu može da se napravi, kako se do njega može doći, kakav je oblik parcele i šta je na toj lokaciji predviđeno.

Proverite šta zaista može da se uradi na konkretnoj parceli

Između rečenice "plac je na magistrali" i rečenice "na ovom placu mogu da napravim ono što želim" postoji ogromna razlika. Upravo ta razlika često određuje da li ste kupili suvo zlato ili veoma skup problem.

Ne kupujte plac samo zato što je uz glavni put. Kupujte ga kada znate šta taj plac zaista vredi i šta na njemu možete da napravite.