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Kampovanje je postalo jedan od sve popularnijih načina da se provede godišnji opdmor. Mnogi misle da je dovoljno dobar kamper, malo para, pun rezervoar goriva i pravac na more. Međutim, kampovanje nije baš najjeftiniji način letovanja, a najveća prednost je što ne morate stalno dabudete na istom mestu već možete da menjate gde ćete da boravite.

Jedan bračni par iz Srbije koji ima bebu kampovao je ovog leta u Grčkoj, nakon čega su sveli računicu koliko su para potrošili.

- Proveli smo 35 dana kamperom u Grčkoj, tačnije na Halkidikiju i od toga 27 dana u kampovima, a 8 van istih i ovo je računica samo za troškove kampova. Uređeni kampovi su uglavnom na Sitoniji, promenili smo ukupno 7. Bili smo u intervalu od 6. juna do 4 jula odnosno na početku sezone. Znam da mnogi misle da ljudi kampuju da bi uštedeli, ali kampovanje nije stvar novca, jer ovo često nije najpovoljniji način za letovanje - piše u objavi.

Prema njihovim rečima cene su za kamper i dvoje odrasli, a plaća se po noćenju. Cene uglavnom zavise od sezone, broja osoba, da li ste u prikolici, šatoru ili kamperu.

- Prvi kamp u kome smo bili je Armenistis gde smo platili 32,5 evra, drugi je bio Katerina na Sitoniji i koštao je 28 evra noćenje, Neos Marmaris 28 evra dnevno. Kamp je u hladu četinara, blizu Paradisos plaže, na Stavrosu je cena 29,5 evra, kamp na plaži Tristina kod Torina koštao je 32 evra za noć, Nea Mudanja 30 evra, Metafrmofosis gde smo dnevno plaćali 45 evra. Za razliku od drugih kampova ovde smo imali struju i vodu uključeno u cenu. U drugim kampovima se struja doplaćuje 5 evra, ali nama nije bila potrebna zato što imamo solarne panele na krovu kampera. Ukupna računica za 27 dana iznosila je 800 evra - objasnio je.

Kako je objasnio u ovu cenu nisu uračunati individualni troškovi, jer svako ima svoje potrebe i potroši različito na hranu, piće, markete, restorane čak i kada je kod kuće.

- Gorivo nismo računali, kao i putarine, jer neko vozi od tačke a do tačke b, parkira i ne mrda, a neko obilazi usput svašta nešto. Ipak tu su cene dizela i onoliko koliko kamper troši. U nekim kampovima smo proveli više, u nekima manje, u zavisnosti od toga koliko je bilo slobodnog mesta, koliko nam se svidelo i odgovarali uslovi. Šta mislite da li je ovo puno ili malo? - pisalo je u objavi.

Usledili su brojni komentari.

- Predivno! Zavidim na slobodi i hrabrosti da se upustite u ovakvu avanturicu sa bebicom…Svaka čast, verujem da vredi.

- Super ste ovo posložili. Mi smo trenutno u Valti kampu, blizu Katerine. Lepši je i bolje uređen (čini mi se), doduše mi smo u mobilnim kućicama koje su bliže plaži. Da li ste tu bili?

- Zavisi iz kog ugla se gleda. Ako gledaš mesec dana 800e za najam parčeta zemlje onda je puno. Ali ako se gleda da su to ljudi uređivali, dovuklu struju, vodu, obezbedili sanitarne čvorove, i sve ostalo onda nije puno - bili su samo neki od komentara na ovaj post.