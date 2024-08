KAKO IZGLEDA ŽIVOT MARKA I KAĆE U SAMO 6 KVADRATA: Pokazali gde spavaju i kuvaju, a toalet na ovom mestu niko nije očekivao! VIDEO

Kaća i Marko, kako su se i sami predstavili, jesu mladi nomadi iz Srbije koji žive, rade i putuju u kombiju!

Reč je o formuli života koja je poslednjih godina postala veoma popularna, posebno od vremena korone, kad su poslodavci shvatili da čovek ne mora da radi samo iz kancelarije nego može i od kuće.

Kad su ovo dvoje mladih prešli na rad od kuće, otišli su korak dalje i zapitali se što mora i od kuće, što bi sedeli samo na jednom mestu...

Onda su došli na ideju da jedan kombi tako prilagode sebi da mogu tu da spavaju, nešto skuvaju, putuju i rade... Malo-pomalo odlučili su da napuste komfor svakodnevnog života, daju otkaze na poslovima i upuste se u avanturu - života u kombiju.

S proleća 2023. vratili su se s puta dugog 15.000 km do Maroka i nazad, tako šro su proveli 6 meseci u samo 6 kvadrata. Kako im je bilo ispričali su pre nešto više od godine za emisiju Exploziv na TV Prvoj.

Marko je zainteresovanima pred kamerama i na društvenim mrežama pokazao unutrašnjost kombija - spavaću sobu odnosno krevet dug 185 cm na kom moraju malo sa se stisnu da bi se smestili jer su oboje prilično visoki pa moraju da legnu i malo po dijagonali. Iznad su viseći plakarčići u koje smeštaju odeću a ispod kreveta jedna daska na izvlačenje koja služi kao stočić za rad i obroke.

Ispod kreveta je frižiderčić - mali, ali u njega sve stane jer je to više pitanje organizacije nego prostora.

A gde je WC? Kao i obično, većinu ljudi zanima kako izgleda higijena u tako skučenom prostoru i gde je - WC, što je Marko i pokazao pred televizijskim kamerama. foto: Youtube Printscreen/Exploziv/TV Prva Mnogi bi se iznenadili, ali WC šolja je sakrivena u poprilično prostranoj kuhinji. Kad se podigne deo radne ploče, ispod je portabl hemijski toalet koji, bez problema i bez pražnjenja, može da se koristi čitavih nedelju dana.

Da od kombija naprave kuću, bilo je potrebno tri meseca a tokom čitave avanture tu je bio i treći član ovog malog domaćinstva - pas Hugo koji sa parom mladih nomada ide svuda!

Na putu od Maroka kući desio im se i peh s paknovima na kočnicama i to u Španiji, tačnije u španskom selu baš kao iz one naše poznate narodske izreke. Ali, uz malo osmeha, natucanja španskog i litra rakije seljak koji ih je zatekao na drumu doveo ih je i do auto-mehaničara.

Najveća atrakcija u Maroku nisu bili njih dvoje niti njihov kombi već pas Hugo kog su šetali na povocu zato što, prema njihovoj priči, Marokanci pse smatraju nečistim životinjama, za razliku od mačaka, pa ih ne drže u kući.

Međutim, ulice su ih pune i lepo se odnose prema njima ali ih u kuću ne puštaju.

