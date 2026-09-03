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Ako postoji jedan detalj koji poslednjih sezona sve češće viđamo u modernim domovima, to su lukovi i zaobljene linije. Iako nisu novost u arhitekturi i enterijeru, ovaj oblik ponovo je postao jedan od omiljenih načina da prostoru dodamo karakter i učinimo ga toplijim.

Od prolaza između prostorija i ugrađenih polica do ogledala, nameštaja i sitnih dekorativnih detalja, lukovi u enterijeru mogu da izgledaju istovremeno elegantno, moderno i prijatno.

Za razliku od ravnih i oštrih linija koje su godinama bile dominantne u modernom dizajnu, zaobljeni oblici prostoru daju mekši i pomalo razigran izgled. Posebno lepo funkcionišu u enterijerima koji kombinuju minimalistički dizajn sa prirodnim materijalima, toplim nijansama i vintage detaljima.

Zašto su lukovi ponovo toliko popularni?

Lukovi su zanimljivi upravo zato što mogu da spoje nekoliko različitih estetika. Mogu izgledati savremeno i minimalistički, ali istovremeno uneti i dozu nostalgije.

Za razliku od nekih kratkotrajnih trendova koji brzo mogu početi da izgledaju zastarelo, zaobljeni arhitektonski elementi imaju dugu tradiciju u dizajnu. Zbog toga se mogu uklopiti u različite stilove uređenja, od modernog i minimalističkog do rustičnog i klasičnog.

Dobra stvar je i to što ne morate odmah da menjate arhitekturu svog doma. Zaobljene linije možete uvesti velikim zahvatom, ali i jednim ogledalom ili manjim komadom nameštaja.

Luk kao prolaz između prostorija

Jedan od najupečatljivijih načina da unesete ovaj trend u dom jeste arhitektonski luk između prostorija.

Klasična pravougaona vrata ili prolaz mogu se zameniti zaobljenim otvorom koji povezuje dve prostorije i istovremeno postaje dekorativni element.

Takvo rešenje posebno lepo izgleda između dnevne sobe i trpezarije, kuhinje i hodnika ili spavaće sobe i garderobe.

Ako ne želite velike građevinske radove, sličan efekat može da se postigne i mnogo jednostavnije - bojom. Oslikani luk na zidu je zanimljiv način da unesete zaobljene linije u prostor bez renoviranja.

Ugrađene police i niše sa zaobljenim otvorima

Zaobljeni oblici odlično izgledaju i na policama i zidnim nišama. Umesto klasičnih pravougaonih otvora, luk može da učini da polica deluje kao da je deo same arhitekture prostora.

U ovakve niše možete smestiti knjige, keramiku, vaze, slike ili druge dekorativne predmete.

Ovakav detalj posebno lepo funkcioniše u dnevnoj sobi, ali može biti zanimljiv i u kuhinji ili kupatilu.

Lučno ogledalo menja izgled prostorije

Ako želite jednostavan način da isprobate trend zaobljenih linija, lučno ogledalo može biti odličan izbor.

Ovakvo ogledalo može da bude efektan detalj u hodniku, spavaćoj sobi ili kupatilu, a zahvaljujući zaobljenom obliku prostoru daje mekši izgled.

Mnogo toga zavisi i od okvira. Drveni okvir uneće toplinu i prirodniji izgled, dok će jednostavan metalni okvir delovati savremenije i minimalistički.

Zaobljeni oblici mogu biti i mali detalj

Za uvođenje ovog trenda u dom nije neophodno menjati zidove, vrata ili čitavu prostoriju. Lukovi mogu da se pojave i na manjim komadima nameštaja i dekoraciji.

Zaobljene forme možete pronaći na noćnim ormarićima, uzglavljima, zidnim policama, lampama, klub stolovima i različitim ukrasnim predmetima.

Upravo su ovakvi detalji dobar izbor ako želite da osvežite enterijer bez velikih promena. Nekoliko pažljivo odabranih komada dovoljno je da zaobljene linije postanu poveznica između različitih delova doma.

Kako da unesete trend bez velikog renoviranja?

Ako vam se dopadaju lukovi, ali niste spremni za ozbiljnije građevinske radove, počnite od jednog detalja. Ogledalo, zidna niša, lampa ili manji komad nameštaja sa zaobljenim linijama mogu biti sasvim dovoljni.

Važno je i da ne preterate. Lukovi najbolje izgledaju kada su deo promišljenog enterijera, a ne kada je svaki element u prostoriji zaobljen.

Zato ovaj trend možete prilagoditi sopstvenom stilu - od diskretnih detalja u minimalističkom domu do izraženijih arhitektonskih rešenja.