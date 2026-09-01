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Drvene stepenice izgledaju elegantno i mogu trajati decenijama, ali njihova cena često može ozbiljno da optereti kućni budžet. Sa druge strane, keramičke pločice jesu praktične, ali mnogima deluju hladno i manje prijatno za životni prostor. Upravo zato sve više pažnje privlači jedno treće rešenje, vinilne obloge za stepenice.

Vinilne stepenice predstavljaju praktičnu alternativu drvetu, a mogu da izgledaju gotovo identično kao prirodno drvo. Osim toga, znatno su povoljnije, jednostavne za održavanje i otporne na svakodnevno habanje.

Stepenice su jedan od najopterećenijih delova kuće. Njima se prolazi svakog dana, po njima trče deca, a tragove mogu ostaviti i kućni ljubimci. Zbog toga materijal za njihovu završnu obradu ne treba birati samo prema izgledu, već i prema otpornosti.

Poslednjih godina sve popularnije postaju vinilne daske, odnosno LVT i SPC obloge, koje su namenjene upravo za ovakve površine. Nekada se na vinil gledalo kao na privremeno ili jeftino rešenje, ali savremeni modeli izgledaju mnogo kvalitetnije i dostupni su u velikom broju dezena koji imitiraju hrast, jasen i druge vrste drveta.

Zašto su vinilne stepenice sve popularnije?

Pre samo desetak godina postavljanje vinila na stepenice bilo je znatno komplikovanije. Problem su predstavljali završeci na ivicama, nedostatak odgovarajućih profila i činjenica da klasične podne obloge nisu bile prilagođene obliku stepenika.

Danas je situacija drugačija. Proizvođači nude posebne sisteme za stepenice, gotova gazišta i profile koji omogućavaju urednu završnu obradu ivica. Zbog toga vinil više nije samo improvizovano rešenje, već opcija koju sve češće biraju i dizajneri enterijera.

Najveća prednost je što stepenice mogu da dobiju izgled drveta, ali bez njegove cene i zahtevnog održavanja.

Koliko košta vinil za stepenice u Srbiji?

Cena vinilnih obloga u Srbiji zavisi od toga da li birate LVT ili SPC, kao i od kvaliteta, debljine i habajućeg sloja. Prema trenutno dostupnim cenama, SPC podovi mogu da se nađu već od oko 1.600 do 2.100 dinara po kvadratnom metru za pojedine modele, dok kvalitetnije varijante mogu koštati nekoliko hiljada dinara po kvadratu. LVT se okvirno kreće od oko 1.150 do 2.950 dinara po kvadratnom metru.

Na cenu kompletne obloge za stepenice, međutim, ne utiče samo materijal. Postavljanje vinila na ravnu podlogu u Srbiji se okvirno kreće od 2.100 do 3.500 dinara po kvadratnom metru, dok su stepenice zahtevnije za ugradnju zbog sečenja, oblikovanja gazišta i završne obrade ivica. Zato je za stepenište najbolje tražiti ponudu koja uključuje materijal, pripremu podloge, lepljenje i završne profile.

Ipak, čak i kada se uračunaju radovi i dodatni materijal, vinil može predstavljati znatno povoljniju alternativu kvalitetnom drvetu, naročito ako želite izgled hrasta ili jasena bez zahtevnog održavanja.

Vinil izgleda kao drvo, ali je mnogo jednostavniji za održavanje

Jedna od najvećih prednosti savremenog vinila jeste upravo njegov izgled. Kvalitetni modeli mogu veoma uverljivo da imitiraju prirodno drvo, pa se stepenice lako mogu uklopiti sa podom u dnevnoj sobi ili hodniku.

Za prometne površine važno je birati kvalitetniji materijal odgovarajuće klase upotrebe. Kod pojedinih kvalitetnijih modela navode se klase 33 ili 34 i habajući sloj od oko 0,55 milimetara, što pruža veću otpornost na svakodnevno korišćenje.

Vinil je otporan na vlagu i mnogo jednostavniji za čišćenje od drveta. U većini slučajeva dovoljno je redovno usisavanje i brisanje dobro oceđenom vlažnom krpom. Još jedna prednost je što vinil može biti prijatniji za hodanje od pločica. Površina nije toliko hladna pod bosim nogama, dok lepljena obloga može doprineti i smanjenju buke pri hodanju.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom postavljanja?

Iako vinil može delovati kao materijal koji je jednostavan za postavljanje, stepenice zahtevaju veću preciznost nego ravna podna površina. Prvo i najvažnije pravilo jeste da se za stepenice ne koristi klasičan „plivajući“ sistem sa klik-spajanjem. Oblogu je potrebno odgovarajućim lepkom trajno pričvrstiti za podlogu, kako bi bila stabilna i bezbedna pri svakodnevnom korišćenju.

Podloga takođe mora biti potpuno ravna, čista i suva. Beton ili OSB potrebno je dobro pripremiti, a po potrebi koristiti masu za izravnavanje. Pošto su vinilne obloge relativno tanke, svaka neravnina na podlozi može kasnije postati vidljiva.

Posebnu pažnju treba posvetiti ivicama stepenika. One moraju biti pravilno završene odgovarajućim profilom, fabrički oblikovanim elementom ili drugom odgovarajućom završnom lajsnom. To ne utiče samo na izgled već i na trajnost cele obloge.

Da li se vinil na stepenicama isplati?

Ako želite izgled drveta, ali ne želite da izdvojite veliki novac za hrastova ili jasenova gazišta, vinil može biti veoma zanimljiva alternativa.

Njegove najveće prednosti su povoljnija cena, veliki izbor dezena, jednostavno održavanje i dobra otpornost na svakodnevno korišćenje. Uz kvalitetnu pripremu podloge i pravilno postavljanje, stepenice mogu izgledati moderno i elegantno, a da pritom ne zahtevaju održavanje kakvo traži pravo drvo.

Ipak, ne treba birati samo prema ceni. Kvalitet materijala, odgovarajući završni profili i stručna montaža veoma su važni, naročito zbog bezbednosti na stepenicama.