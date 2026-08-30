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Čuveni umetnik Nikola Simić napustio nas je 9. novembra 2014. godine, ostavivši iza sebe neprocenjivu riznicu uloga po kojima ga publika i danas pamti.

Ipak, ono što i danas privlači veliku pažnju javnosti jeste dramatična borba za njegovo bogatstvo koja je otpočela odmah nakon što je legendarni glumac preminuo.

Godinama su kružile glasine da je glumac imao naslednicu Anu, međutim, njegov bratanac je rešio da jednom za svagda stane na put tim neistinama. On je otkrio da je Ana zapravo ćerka Nikoline poslednje supruge Snežane i da glumac nikada nije imao biološke potomke. Uzrok tome leži u teškom zdravstvenom problemu i lečenju iz njegove mladosti:

"Nikola nije imao ćerku ni unuke. Ana je ćerka njegove poslednje žene Snežane. On je bio dobar prema njoj, ali joj nije otac. Nikoli je u mladosti puklo slepo crevo, došlo je do sepse, to se tada zvalo tuberkuloza stomaka, a lečili su ga radijacijom, nakon čega je ostao sterilan i nije mogao da ima dece. Oni sve pokušavaju zbog nasledstva".

Nekadašnji dom glumca danas predstavlja izuzetno tužan prizor. Objekat je u potpunosti ruiniran, sa razvaljenim prozorima i vratima, dok je unutrašnjost gotovo prazna i bez nameštaja. Jedna od stanarki ovog kraja podelila je svoja saznanja o tužnoj sudbini ove nekretnine:

"Kuća nažalost propada, čula sam da je pod hipotekom, bio je neki sudski spor, valjda naslednici nisu mogli da se dogovore ali ne znam tačno. To su samo priče, dolazili su neki ljudi da gledaju ali ona sada tako propada".

U kući snimana poznata serija

Malo ko zna da su se upravo u ovom prostoru nekada snimali kadrovi za televizijsko ostvarenje “Samac u braku”. Komšija Todorović se prisetio kako je nekada poznavao čitavu porodicu Simić.

- Poznavao sam Slavka i familiju Simić, starijeg brata a mlađi je bio Nikola. To je njihova kuća. Obojica čuveni jugoslovenski glumci. Slavko je do kraja bio tu, on je igrao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a Nikola je više snimao filmove i serije kao što je “Tesna koža”. Tu su rođeni i to im je od reditelja kuća ali otkada je Slavko umro, od tada nema nekoga. Sada ne znam čija je. Bila je familije Simić to znam - rekao je komšija Todorović i dodao:

- Slavko je stariji, tu je živeo do kraja od tada nema nikoga, a Nikola je negde u centru živeo, tamo na Kosančićevom vencu. Slavko je možda učestvovao u toj seriji pa im je dao da snimaju. Mi smo bili prijatelji preko njihovog oca, pa mi je donosio karte u tapetarsku radnju. Nisam ga dublje poznavao, pričali smo, radili smo kao tapetari pa smo tapacirali sve u Ateljeu 212. Dolazila je Mira Trailović, bio sam odličan sa Borom Todorovićem. Zvali smo ga familija jer se isto prezivamo.