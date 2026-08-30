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Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra, a mnogi građani svake zime prave istu grešku, čekaju prvi minus sa potpuno nepripremljenim radijatorima. Rezultat su prostorije koje se teško zagrevaju, radijatori koji su dopola hladni i ogromni računi za dodatno dogrevanje na struju.

Umesto kupovine skupih grejalica ili pojačavanja kotla na maksimum, stručnjaci za energetsku efikasnost savetuju primenu nekoliko vrlo jednostavnih i jeftinih trikova. Za manje od 500 dinara i pola sata posla, možete naterati vaše radijatore da prostoriju greju znatno jače i efikasnije.

Reflektujuća folija: Trik koji štedi ogromnu toplotu

Najveći deo toplote iz radijatora koji se nalazi na spoljašnjem zidu nikada ne stigne do sredine vaše dnevne sobe. Razlog je jednostavan, goli zid iza radijatora upija toplotu kao sunđer i šalje je napolje.

Rešenje za ovaj problem košta oko 500 dinara, koliko iznosi cena rolne reflektujuće aluminijumske folije za radijatore u većini farbara i prodavnica "uradi sam" opreme. Ovu foliju treba jednostavno iseći na dimenzije radijatora i zalepiti ili pričvrstiti na zid tačno iza grejnog tela, tako da sjajna (aluminijumska) strana bude okrenuta ka radijatoru.

Folija deluje kao termalno ogledalo. Umesto da zid upija toplotu, aluminijum je reflektuje i vraća direktno nazad u prostoriju. Ovaj jednostavan potez podiže temperaturu u sobi za 2 do 3 stepena, bez ikakvog dodatnog trošenja energije.

Čepovi zahtevaju rešenje

Ukoliko je vaš radijator vreo na dnu, a potpuno hladan na vrhu, ili ukoliko čujete klokotanje vode kada se sistem upali, to je siguran znak da se u cevima nakupio vazduh. Vazdušni čepovi blokiraju cirkulaciju tople vode, zbog čega radijator radi sa jedva 50% svog kapaciteta.

Ovaj problem rešava se ispuštanjem vazduha (odzračivanjem), a za to vam je potreban samo ključ za radijatore, koji u gvožđarama košta između 100 i 200 dinara.

Procedura je brza i laka:

Uzmite malu posudu (ili krpu) i stavite je ispod ventila na gornjem uglu radijatora.

Ubacite ključić u ventil i lagano ga okrenite u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

Čućete šištanje vazduha. Držite ventil otvorenim sve dok vazduh ne prestane da izlazi i dok ne krene stabilan, tanak mlaz vode.

Čvrsto zatvorite ventil. Vaš radijator će sada celom svojom površinom biti podjednako vreo. Detaljno čišćenje unutrašnjosti

Većina ljudi radijatore čisti samo spolja, brišući prašinu sa glatkih površina. Međutim, kod pločastih i rebrastih radijatora, prašina, dlake kućnih ljubimaca i paučina skupljaju se duboko između rebara.

Prašina je neverovatno moćan toplotni izolator. Sloj nataložene prašine unutar radijatora doslovno sprečava da toplota pređe sa metala na vazduh u prostoriji. Pre 15. oktobra, uzmite usisivač sa uskim nastavkom ili specijalnu dugu četku za radijatore i temeljno očistite unutrašnjost svakog grejnog tela.

Oslobodite prostor oko grejnog tela

Džaba vam vreli radijatori i odlična izolacija ukoliko ste ispred njih stavili masivnu ugaonu garnituru, tešku fotelju ili ste ih prekrili debelim, dugačkim zavesama do poda.

Nameštaj upija toplotu, a duge zavese je "zarobljavaju" između prozora i zida, sprečavajući je da cirkuliše kroz sobu. Odmaknite nameštaj barem 20 do 30 centimetara od radijatora i obavezno podignite ili skratite zavese tako da ne prekrivaju grejno telo. Slobodan protok vazduha omogućiće da se prostorija zagreje neuporedivo brže i ravnomernije.