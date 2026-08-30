Srbija beleži istorijske rezultate u izgradnji infrastrukture i trenutno je prva u Evropi po rastu mreže auto-puteva. Ovu značajnu vest podelio je potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali povodom završetka novih 28 kilometara Dunavskog koridora. Kako je istakao na svom Instagram nalogu, iza ovog uspeha stoji decenija neprekidnog rada i gradnje. Ministar je naglasio da se na ovome neće stati, sa jasnim ciljem da cela zemlja bude umrežena najkvalitetnijim saobraćajnicama.