"Nastavljamo snažno da gradimo i dalje" Srbija prva u Evropi po rastu mreže auto-puteva, Siniša Mali poručio: Sve dok cela zemlja ne bude umrežena
Srbija beleži istorijske rezultate u izgradnji infrastrukture i trenutno je prva u Evropi po rastu mreže auto-puteva. Ovu značajnu vest podelio je potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali povodom završetka novih 28 kilometara Dunavskog koridora. Kako je istakao na svom Instagram nalogu, iza ovog uspeha stoji decenija neprekidnog rada i gradnje. Ministar je naglasio da se na ovome neće stati, sa jasnim ciljem da cela zemlja bude umrežena najkvalitetnijim saobraćajnicama.
- Novih 28 kilometara Dunavskog koridora!
Neverovatan je podatak da je Srbija danas prva u Evropi po rastu mreže auto-puteva po broju stanovnika! Mnogo smo radili i gradili u poslednjoj deceniji, a nastavljamo snažno da gradimo i dalje, sve dok cela zemlja ne bude umrežena najkvalitetnijom mrežom puteva. Idemo dalje! - napisao je ministar na svom Instagram nalogu.
Biznis Kurir