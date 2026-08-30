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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora. Ova strateški važna saobraćajnica, čija ukupna dužina iznosi 68 kilometara, počinje od petlje Požarevac na auto-putu Beograd-Niš i prostire se preko požarevačke obilaznice i Velikog Gradišta sve do Golupca.

Sa današnjim proširenjem, pod saobraćajem su ukupno 34 kilometra koridora.

Foto: Marko Karović

Tokom obraćanja, predsednik je uputio čestitke preduzeću "Koridori Srbije", istakavši da su svoje zadatke obavljali brže od "Puteva Srbije".

- Želim da vam dam nekoliko brojeva. Mi smo od novembra 2024. godine otvorili 187 kilometara auto-puteva. I 25 kilometara koje su uradili Putevi Srbije. To je 213 kilometara u manje od dve godine. To su tri sekcije na Moravskom koridoru. Ovde danas defakto otvaramo 30 kilometara. Da biste razumeli pošto je strašno važno, to smo obilazili, mi smo sada otvorili novi most, a radimo stari most koji će biti gotov najkasnije do marta sledeće godine - rekao je predsednik.

Predstavljajući rezultate u putnoj infrastrukturi, Vučić je naglasio da je Srbija ubedljivo prva u celoj Evropi po završenoj kilometraži auto-puteva.

Foto: Marko Karović

- Danas kada otvorimo, u poslednjih 12 godina urađeno je 681 kilometar, a za prethodnih 57 godina urađeno je više od 500 kilometara - saopštio je on.

Dodao je da će uskoru biti infrastrukturno zaokružen i ceo jugozapad Srbije, te je najavio da će do oktobra biti urađena još 23 kilometra auto-puteva.

- Do kraja oktobra imaćemo 704 kilometara, ako se ne varam. Kad god mislite da nešto ne znam, razmislite. A mislim da ćemo uraditi 15, plus 19 kilometara Slepčević-Badovinci. Ukupno to bi bilo 740 kilometara, a za 67 godina uradili smo 590 kilometara - rekao je predsednik.