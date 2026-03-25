Jedno od najčešćih pitanja na koje mnogi ljudi koji nameravaju da prodaju nekretnine traže odgovor je da li stan ili kuća mogu da se prodaju pre nego što se završi ostavinski postupak.

Kratak odgovor je – nekretnina ne može da se proda dok se ne završi ostavinski postupak i dok naslednici ne dobiju pravosnažno rešenje o nasleđivanju.

Advokat Brane Krunić objašnio je zašto je to tako, šta zakon dozvoljava i šta se dešava kada ima više naslednika. Naslednici ne mogu da prodaju nekretninu dok se ne donese pravosnažno rešenje o nasleđivanju.

Prodaja nekretnine tek posle ostavinskog postupka

- U ostavinskom postupku utvrđuje se ko su naslednici i koliki deo im pripada. Tokom postupka može da se desi da se neko od naslednika odrekne nasleđa ili da svoj deo ustupi drugom nasledniku, zbog čega vlasništvo nije konačno dok se postupak ne završi. Dok se ne dobije rešenje o nasleđivanju, nekretnina može da se koristi, ali se njome ne može pravno raspolagati. To znači da nije moguće prodati je, založiti ili na drugi način zaključiti pravni posao - objasnio je Krunić za portal 4zida.

Šta ako ima više naslednika koji ne mogu da se dogovore?

Česta situacija je da nekretninu nasledi više osoba, ali da ne postoji saglasnost oko prodaje.

U tom slučaju prvo se proverava da li je moguća fizička deoba nekretnine.

- Ako postoji mogućnost da se nekretnina podeli, naslednici mogu da se razdvoje i da svako raspolaže svojim delom. Ako fizička deoba nije moguća, pokreće se sudski postupak radi prodaje nekretnine. Sud tada može da odluči da se nepokretnost proda, a novac se deli prema suvlasničkim udelima - ističe Krunić.

Zašto je dogovor naslednika uvek najbolje rešenje?

Advokat Brane Krunić naglašava da je uvek najbolje da naslednici pokušaju da se dogovore i da nekretninu prodaju po tržišnoj vrednosti.

- Ako dogovor ne postoji, sud može da naloži javnu prodaju, a tada se nekretnina često prodaje ispod realne cene.Prva javna prodaja može biti oko 70% procenjene vrednosti, druga oko 50%, a postoji i mogućnost prodaje po još nižoj ceni. U takvim situacijama svi naslednici su na gubitku.Zbog toga je dogovor najčešće najbolje rešenje - pojasnio je Krunić.

Koliko traje ostavinski postupak?

Trajanje ostavinskog postupka zavisi od situacije, ali danas može biti kraće nego ranije.

Kako objašnjava advokat Krunić, kada nema sporova između naslednika, postupak može da traje oko dva do tri meseca.

- Postupak može da traje duže ako naslednici žive u inostranstvu, jer je tada potrebno pribaviti punomoćja i overiti dokumenta, što može da produži ceo proces. Ako postoji dogovor, ostavinski postupak se obično završava brzo - naglašava on.

Prvo ostavinski postupak, pa tek onda prodaja

Naslednici ne mogu da prodaju nekretninu dok ne dobiju pravosnažno rešenje o nasleđivanju, jer tek tada imaju pravo da njome raspolažu.

Ostavinski postupak može biti jednostavan, ali može da se zakomplikuje kada ima više naslednika ili kada ne postoji saglasnost. Zato se preporučuje da se postupak vodi uz pomoć advokata, kako bi se izbegli problemi i dodatna odlaganja.