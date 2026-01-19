Posvađali su se sa rodbinom nakon što su dobili na lutriji

Jedna objava na društvenim mrežama izazvala je burnu raspravu i otvorila staru, ali i dalje bolnu temu: raspad porodice zbog nekretnina i nasledstva. Naime, roditelji iz Zagreba ispričali su kako je njihov sin prekinuo komunikaciju sa njima nakon svađe oko stambenog pitanja, a stotine komentara pokazale su koliko su mišljenja javnosti podeljena.

Prema njihovoj ispovesti, pre deset godina kupili su stan u Zagrebu za ćerku, koja se u njega uselila odmah nakon završetka studija. Danas ima 33 godine, dok je sin deset godina mlađi. Roditelji priznaju da su sada, zbog godina, kreditno nesposobni i da drugu nekretninu više ne mogu da kupe.

Sin neće da živi sa roditeljima

Problem je eskalirao kada je sin počeo da traži odgovor na pitanje kada će i on biti „stambeno zbrinut“. Otac mu je rekao da se to neće dogoditi jer će naslediti porodični stan u kojem trenutno svi zajedno žive. To je, kako navode roditelji, izazvalo žestoku svađu. „Rekao nam je da možemo da živimo još 30 godina. To ga je potpuno izbacilo iz takta“, priznaje majka, dodajući da je sin postao bezobrazan i prema sestri i prema njenom suprugu.

"Posvađao se i sa sestrom jer on sada od nje očekuje da ona podigne stambeni kredit i pomogne njemu oko kupovine stana, na šta se ona počela smejati i rekla mu da nije normalan. Takođe je postao veoma bezobrazan prema njenom suprugu i pred svima nama ga je nazvao udavačem i parazitom koji živi u devojačkom stanu. Porodica nam se, blago rečeno, raspada. Sin odbija da ruča sa nama i ovog Božića je odbio da ga proslavi sa nama, već je otišao kod devojčinih roditelja“, navodi autorka objave na Reditu.

"Šta mu znači stan kada bude imao 60 godina?“

Veliki deo komentatora stao je na stranu sina. „Jednom detetu ste kupili stan od 60 kvadrata u najboljim godinama života, a drugom ste dali obećanje za ‘jednog dana’. Šta mu znači stan kada bude imao 60 godina?“, pita se jedan od učesnika rasprave. Drugi dodaje: "Ćerka je dobila lak start – nema kirije, nema kredita, može da planira porodicu. Sin mora ili u podstanare ili u kredit koji možda nikada neće dobiti.“

Mnogi ističu i pravni aspekt. „Čak i ako roditeljski stan ostane sinu, ćerka ima pravo na nužni deo. To znači da sin u stvarnosti možda neće dobiti ‘ceo stan’, već tek polovinu“, upozorava jedan komentar. Drugi dodaje: "Ako se razbolite ili morate u dom, taj stan može da se proda. Sin danas nema ništa, samo obećanje.“

"Poverenje je narušeno i to se teško vraća“

S druge strane, deo javnosti oštro kritikuje ponašanje sina. „Bez obzira na nepravdu, nema opravdanja za vređanje roditelja, sestre i njenog muža. Uništiti porodicu zbog novca je dno“, piše jedan komentator. Drugi ističe: „Roditelji nisu dužni da deci kupuju stanove. Kupili su koliko su mogli.“ Ipak, čak i oni koji ne opravdavaju sinove ispade često priznaju da je nepravda očigledna. „Ako već pomažete, onda jednako. Ako niste mogli oboma da kupite stan, niste trebalo ni jednom. Ovako ste sami posejali razdor“, jedan je od čestih zaključaka.

Kao moguća rešenja pominju se prodaja stana kupljenog ćerki i podela novca, otkup polovine stana od strane ćerke, ili prodaja porodičnog stana i kupovina manjeg, uz ostatak novca za sina. Ipak, mnogi smatraju da je za kompromis već kasno. „Ovakve stvari ostavljaju duboke rane. Poverenje je narušeno i to se teško vraća“, zaključuje jedan učesnik rasprave.