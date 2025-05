Iako stan formalno glasi na njegovo ime, zakonski je to zajednička imovina stečena u braku. To znači da bez pismene saglasnosti bivšeg supružnika, on nema pravo da samostalno proda nekretninu. Ako, ipak, uspe da vam je proda, vi kao novi „vlasnik“ možete ubrzo da se suočite sa šokantnom posetom bivše supruge, koja će zatražiti da se iselite, tvrdeći – kako navode na društvenim mrežama iz jedne agencije – da stan delimično pripada i njoj.