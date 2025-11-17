Slušaj vest

Nakon smrti magnata Tonija Meglea 30. oktobra, nekrolozi otkrivaju dubok jaz između njegove udovice Marine i njegovog najstarijeg sina iz prvog braka. Kako piše nemački Bild, čini se da se njih dvoje nisu pomirili tokom života preduzetnika.

"Vreme ne leči sve rane"

- Vreme ne leči sve rane; ono nas samo uči da živimo sa neshvatljivim - piše u nekrologu koji je u novinama objavio Megleov sin Tom, zajedno sa suprugom Valeri i decom Maksom, Avom, Leom i Rouz.

Toni Megle Foto: Manfred Siebinger / imago stock&people / Profimedia

Citat koji je odabrao Tomas Megle je napisao Rajnera Marije Rilkea. On pušta velikog pesnika da govori kako bi izrazio sopstveni bol, koji gori u njegovoj duši najmanje šest godina.

Ogorčeni rat oko nasledstva porodice Megle

Godine 2019, ogorčeni rat oko nasleđa unutar porodice Megle dospeo je pred Regionalni sud u Traunštajnu.

Troje od petoro dece Tonija Meglea (iz njegovog prvog braka sa Monikom Megle, koji se završio razvodom 1987. godine) tužili su svog tada 88-godišnjeg oca: bliznakinje Katrin i Stefani (tada 60) i sin Tomas (tada 56) tražili su sudsku presudu da ih je otac prevario da se odreknu zakonskog dela nasledstva između 1997. i 2001. godine lažnim obećanjima.

Stariji Megle je navodno deci obećao, i usmeno i pismeno, da će ostati naslednici uprkos odricanju od svojih prava - ali potom nije ispunio svoja obećanja.

Tom Megle, drugi sa desna Foto: Myšková Marta / ČTK / Profimedia

Toni Megle je negirao ove navode. Isplata njihovih obaveznih udela značila bi značajan odliv kapitala (najmanje 25 miliona evra po detetu) i ugrozila kompaniju. Stoga ih je zamolio da se odreknu nasledstva. Nije bilo obećanja da će deca ostati naslednici.

Deca su tužila svog oca, takođe zabrinuta da on namerava da svoju drugu ženu, Marinu, učini svojim jedinim naslednikom.

Nagodba sa decom

U aprilu 2020. godine, na sudu je postignut dogovor, čiji su detalji čuvani u tajnosti. Sporazum je predviđao da će Toni Megle isplaćivati svojoj deci 10.000 evra mesečno do kraja života preko fondacije koju je osnovao 2019. godine (u koju je prebacio celokupno svoje bogatstvo). Nakon presude, on je rekao:

- Ne želim više ništa da imam sa ovom decom. U poodmaklim godinama su me odvukli na sud da bi se dočepali velike sume novca bez ikakvog obzira prema društvu.

Toni Megle i Marina Megle Foto: Manfred Siebinger / imago stock&people / Profimedia

Da nije došlo do pomirenja tokom njegovog života, svedoči nekrolog koji je ostavila Megleova udovica, Marina.

- U beskrajnoj ljubavi, ostajem uz tebe. Ti si bio i jesi moj zlatni centar. Tvoj Pinki sa našim psima i konjima.

Činjenica da je Marina Megle pomenula životinje, ali nijedno od njegove dece i unučadi, navodno ih je duboko povredila.

"Ljubav prema ocu nikada nije izbledela"

Sada objavljena poslednja počast Tomu Megleu može se tumačiti kao odgovor na oproštaj Marine i ljubimaca. Uprkos svemu što je doživeo, čini se da je njegova ljubav prema ocu ostala. "Živiš u našim srcima", piše u nekrologu.