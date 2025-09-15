Slušaj vest

Uprkos tome što je celoga života insistirao na potpunoj nezavisnosti i italijanskom vlasništvu svog brenda, Armani je u testamentu odredio postepenu prodaju svog modnog carstva.

Prema dokumentima u koje je imala uvid agencija Rojters, naslednici moraju u roku od 18 meseci prodati 15 odsto vlasništva modne kuće. U roku od tri do pet godina nakon njegove smrti, još 30 do 54,9 odsto biće prodato istom kupcu. Oporuka takođe dopušta alternativu u obliku izlaska na berzu, i to u Italiji ili na nekom drugom prestižnom finansijskom tržištu.

Potencijalni kupci i zadržavanje kontrole

Kao potencijalni kupci navode se veliki igrači poput francuskog luksuznog konglomerata LVMH, kozmetičkog diva L’Oréala, te proizvođača naočara EssilorLuxottica, s kojima je Armani imao dugogodišnje poslovne odnose. Oporukom je određeno da Fondacija Giorgio Armani i njegov bliski saradnik i životni partner Pantaleo Del’Orko zadržavaju 70 % glasačkih prava. Ukoliko dođe do izlaska na berzu, Fondacija bi trebalo da zadrži 30,1 % vlasništva.

Nasleđe i imovina

Većina nekretnina koje su bile u vlasništvu dizajnera dodeljena je njegovoj sestri Rosanni i njenoj deci. Del’Orko će naslediti luksuznu rezidenciju u centru Milana.

L’Oréal, koji od 1988. ima licencu za proizvodnju Armani parfema i kozmetike, poručio je da će „s velikim oprezom razmotriti“ mogućnost kupovine udela. „Počašćeni smo što je gospodin Armani pomislio na nas kao deo budućnosti svog izuzetnog brenda“, saopštili su iz kompanije.

Vrednost carstva

Đorđo Armani bio je glavni i jedini akcionar modne kuće koju je osnovao 1975. sa partnerom Serđom Galeotijem. Modni brend Giorgio Armani S.p.A. prošle je godine ostvario prihod od 2,3 milijarde evra, a prisutan je u više od 600 prodavnica širom sveta pod brendovima Giorgio Armani, Emporio Armani, A|X Armani Exchange i EA7.

Prema časopisu Forbs, Armani je bio četvrti najbogatiji Italijan, s procenjenim bogatstvom od 11,8 milijardi dolara, odnosno oko 10 milijardi evra.