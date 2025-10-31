Slušaj vest

„Sa njim smo izgubili ne samo izuzetnog preduzetnika, već i posebnog čoveka koji je decenijama sa strašću i vizijom oblikovao našu grupu“, navodi se u saopštenju kompanije.

Porodično preduzeće osnovano je još 1886. godine, kada je Megleov deda pokrenuo malu mlekaru u Vaserburgu na Inu. Toni Megle se pridružio firmi 1956. godine, nakon što je završio školovanje za majstora mlekara i industrijskog trgovca.

Od 1960. preuzeo je vođenje kompanije – prvo zajedno sa ocem, koji je bio idejni tvorac poznatog proizvoda biljni puter (Kräuterbutter). Kasnije je 1977. otvorio prvu međunarodnu ispostavu u Japanu.

Tokom decenija, Megle je porodično preduzeće sa prepoznatljivim simbolom deteline pretvorio u međunarodni brend, poznat širom sveta po puteru, pecivima i mlečnim proizvodima. Od 1995. godine lansirao je i čuvena biljna baget-peciva (Kräuterbaguettes), koja su postala hit.

Početkom 2000-ih povukao se iz operativnog poslovanja, ali je ostao predsednik nadzornog odbora.

Godine 2019. preneo je svoje akcije u fondaciju nazvanu po njemu, kako bi osigurao nezavisnost kompanije i sačuvao radna mesta. „U statutu fondacije izričito sam i nepovratno naveo da se kompanija ne sme prodati“, rekao je tada Megle.

Za svoj rad dobio je brojne nagrade, među njima Savezni krst za zasluge i Bavarski orden zasluga. Bio je i počasni građanin grada Vaserburga, u kojem se i dalje nalazi sedište kompanije.

Danas Meggle proizvodi široku paletu mlečnih proizvoda – od putera i sira, preko peciva i svežih mlečnih artikala, do mleka u prahu – a poslednjih godina širi poslovanje preuzimanjem mlekara u Donjoj Saksoniji i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji.

Njegova supruga Marina Megle sada će, kao zamenica predsednika fondacije, nastaviti njegovo delo „u duhu odgovornosti koju je uvek pokazivao“, saopštila je kompanija.