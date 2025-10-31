Slušaj vest

Oko 5.000 mladih u Srbiji dobija svoju prvu nekretninu kroz subvencionisane kredite. Koliko traje i kako se sprovodi procedura odobrenja ovih kredita, objasnio je Uglješa Džambić iz Narodne banke Srbije.

- Obrada kredita za kupovinu prve stambene nepokretnosti kroz program podrške mladima je ista kao bilo koji drugi stambeni kredit. Jedina razlika je što je potrebno iz poreskih uprava gde je klijent imao prebivalište uzeti potvrdu da nikada nije posedovao nepokretnost. Proces odobrenja zavisi od banke do banke, i od brzine kojom klijenti prikupljaju dokumentaciju. Period od ulaska u proceduru, do dobijanja kredita iznosi oko 30 dana - objasnio je Džambić.

Džambić se osvrnuo i na veliku zainteresovanost mladih, koja će verovatno doprineti još većem ulaganju države u ovaj program:

- Program je bio zamišljen da traje 4 godine, a za nepunih sedam meseci je iskorišćen celokupan iznos. Bila je velika potražnja mladih, a banke su bile zaštićene i rizik je smanjen jer postoji garancija države na određeni iznos kredita. Prvih šest godina postoje subvencionisane kamatne stope od strane države, pri čemu klijenti plaćaju samo 1,5% kamatnu stopu, što olakšava redovno finansiranje rata.

On dodaje da je sa otplaćivanjem svih stambenih kredita više od 90 dana kasnilo samo 1,13% ljudi, a onda je i ukazao podršku ideji da se ovaj program proširi za još 200 miliona evra zbog velike zainteresovanosti mladih.

