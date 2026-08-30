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Vlada Srbije produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra, objavljeno je u Službenom glasniku.

Odluku o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata Vlada Srbije donela je 27. avgusta, a potpisao ju je premijer prof. dr Đuro Macut.

Izmenom je važenje odluke produženo sa 31. avgusta na 30. septembar, odnosno za još mesec dana.

Vlada Srbije je 9. marta, na vanrednoj sednici, prvi put donela odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata. Prvobitno je važila do 19. marta, nakon čega je više puta produžavana radi zaštite domaćeg tržišta od mogućih nestašica i rasta cena, usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu nafte i naftnih derivata.

Biznis Kurir

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