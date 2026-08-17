Građani će po ovim cenama puniti svoje rezervoare

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Zašto je otvor za gorivo kod nekih automobila na levoj, a kod drugih na desnoj strani? Iako bi se moglo očekivati da postoji jedno univerzalno rešenje, odgovor je nešto složeniji. O otvoru za gorivo položaju prvenstveno odlučuju tehnički zahtevi, konstrukcija vozila i proizvodni procesi, a ne slučajnost ili tradicija.

Verovatno se svakom vozaču barem jednom dogodilo da na benzinskoj stanici priđe pogrešnoj strani točilice. Razlog je jednostavan – položaj otvora za sipanje goriva nije standardizovan. Neki automobili ga imaju sa leve, drugi sa desne strane, a odluka o tome mnogo je više tehničke nego praktične prirode.

Iako bi delovalo logično da čitava automobilska industrija koristi isto rešenje, proizvođači prilikom projektovanja prvenstveno uzimaju u obzir konstrukciju konkretnog modela, raspored komponenti i zahteve proizvodnje.

Nema veze sa motorom

Često se može čuti da položaj otvora za gorivo zavisi od toga gde su smešteni motor ili izduvni sistem. Međutim, oni retko direktno odlučuju o njegovoj lokaciji.

Rezervoar za gorivo kod većine putničkih automobila nalazi se u zadnjem delu vozila, odnosno ispod zadnje klupe. Inženjeri zato moraju da pronađu najpogodniji put između otvora za gorivo i rezervoara, uzimajući u obzir prostor za vešanje, izduvni sistem, noseće elemente karoserije i zone koje služe za zaštitu putnika u slučaju sudara.

U mnogim slučajevima jedna strana vozila jednostavno pruža bolje tehničko rešenje od druge.

Neke marke prate tradiciju

Iako ne postoji jedinstveno pravilo, kod pojedinih proizvođača mogu se primetiti određeni obrasci. Brojni japanski automobili imaju otvor za gorivo na levoj strani, dok je kod mnogih nemačkih modela on češće na desnoj.

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Ipak, ni to nije pravilo bez izuzetaka. Pošto se većina savremenih automobila proizvodi na globalnim platformama i namenjena je različitim tržištima, izbor često zavisi od konstrukcije vozila ili pojednostavljenja proizvodnje, a ne od tradicije određene marke.

Ulogu je imala i bezbednost

U prošlosti je važnu ulogu imala i bezbednost. U zemljama u kojima se vozi desnom stranom puta, otvor za gorivo na desnoj strani značio je da je vozač, u slučaju točenja goriva na zaustavnoj traci ili uz ivicu puta, udaljeniji od saobraćaja.

Danas ovaj aspekt nema toliku važnost jer većina vozača gorivo sipa na benzinskim stanicama, ali je svojevremeno uticao na razvoj pojedinih modela.

Odgovor se krije na instrument tabli

Ako niste sigurni sa koje strane se nalazi otvor za gorivo na automobilu koji vozite prvi put, ne morate da izlazite iz vozila.

Na instrument tabli se kod većine automobila, pored simbola pumpe za gorivo, nalazi mala strelica. Ona pokazuje na kojoj strani vozila je poklopac rezervoara.

Reč je o jednostavnom detalju koji mnogi vozači primete tek kada sednu u iznajmljeni ili službeni automobil.

Zašto proizvođači jednostavno ne izaberu jedno rešenje?

Iako bi jedinstvena postavka vozačima olakšala život, proizvođači u tome ne vide posebnu prednost. Pomeranje otvora za gorivo nije samo kozmetička promena - može zahtevati drugačiju konstrukciju karoserije, cevi za sipanje goriva, rezervoara, pa čak i proizvodnog procesa.

Zato je važnije da rešenje bude optimalno za konkretan model nego da bude isto kod svih automobila.

Vozači imaju i svoje teorije

Pitanje zašto otvor za gorivo nije uvek na istoj strani često se postavlja i na automobilskim forumima i društvenim mrežama. Među najčešćim objašnjenjima preovlađuje zaključak da razlog prvenstveno leži u rasporedu komponenti ispod automobila i što efikasnijem iskorišćavanju prostora.

Neki vozači podsećaju i na starije automobile kod kojih otvor za gorivo uopšte nije bio smešten sa bočne strane. Kod pojedinih modela nalazio se iza registarske tablice ili ispod posebnog poklopca na zadnjem delu vozila.

Takva rešenja su razvojem bezbednosnih standarda i savremenije konstrukcije automobila gotovo potpuno nestala.