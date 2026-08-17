Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Razlog je jednostavan – minimalna zarada zavisi od broja mogućih radnih sati u konkretnom mesecu.

Prema kalendaru za 2027. godinu i predloženoj satnici od 405 dinara, osnovna računica pokazuje da bi mesečni minimalac iznosio od 64.800 do 74.520 dinara.

Računica po mesecima

Ukoliko satnica od 405 dinara bude usvojena, minimalna zarada prema mesečnom fondu sati izgledala bi ovako:

Januar 68.040 dinara

Februar 64.800 dinara

Mart 74.520 dinara

April 71.280 dinara

Maj 68.040 dinara

Jun 71.280 dinara

Jul 71.280 dinara

Avgust 71.280 dinara

Septembar 71.280 dinara

Oktobar 68.040 dinara

Novembar 71.280 dinara

Decembar 74.520 dinara

Tako bi najmanji iznos bio u februaru – 64.800 dinara, kada mesec ima 160 mogućih radnih sati.

Najviše bi dobili zaposleni za mesece sa 184 radna sata – mart i decembar, kada bi osnovna minimalna zarada iznosila 74.520 dinara.

Razlika između najnižeg i najvišeg mesečnog iznosa bila bi 9.720 dinara.

Zašto se govori o minimalcu od 70.470 dinara?

Uz predlog nove minimalne cene rada najčešće se pominje iznos od 70.470 dinara.

Taj iznos dobija se kada se satnica od 405 dinara pomnoži sa prosečnim mesečnim fondom od 174 sata:

405 × 174 = 70.470 dinara.

Međutim, to ne znači da će radnik svakog meseca primati upravo 70.470 dinara.

U februaru bi, prema fondu od 160 sati, računica iznosila 64.800 dinara, dok bi za 184 sata u martu i decembru iznosila 74.520 dinara.

A šta se dešava kada je praznik?

Kod računanja mesečnog fonda sati važno je razlikovati moguće časove rada u mesecu od neradnih praznika.

Na primer, Paragraf za 2026. godinu januar vodi sa 176 mogućih časova rada, iako taj mesec ima tri praznična dana. Minimalna neto zarada za taj fond računa se kao 176 sati × važećih 371 dinar, odnosno 65.296 dinara.

Neradni praznici zato se ne mogu jednostavno oduzeti od mesečnog fonda i na osnovu preostalih sati izračunati konačna zarada zaposlenog. Za dane praznika koji su neradni primenjuju se pravila o naknadi zarade.

Koliko bi iznosio minimalac za različit broj sati?

Ako predlog od 405 dinara bude prihvaćen:

160 sati – 64.800 dinara

168 sati – 68.040 dinara

176 sati – 71.280 dinara

184 sata – 74.520 dinara

Za poređenje, minimalna cena rada u 2026. iznosi 371 dinar neto po radnom času. Paragraf, na primer, za jul 2026, koji ima 184 moguća radna sata, navodi minimalnu neto zaradu od 68.264 dinara.

Važno: 405 dinara još nije konačno

Ipak, zaposleni treba da imaju u vidu da minimalna cena rada od 405 dinara po satu još nije konačno utvrđena za 2027. godinu.

Zbog toga su iznosi iz tabele projekcija – odnosno pokazuju koliko bi iznosila osnovna minimalna zarada po mesečnom fondu sati ukoliko predložena satnica od 405 dinara bude usvojena.

Konačan obračun zarade konkretnog zaposlenog može se razlikovati i zbog praznika, minulog rada, bolovanja, godišnjeg odmora, prekovremenog i noćnog rada i drugih elemenata zarade.