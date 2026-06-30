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Zaposleni u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu za jun 2026. godine dobiće najmanje 65.296 dinara neto, imajući u vidu da ovaj mesec ima 176 radnih sati, odnosno 22 radna dana.

Minimalna cena rada u 2026. godini iznosi 371 dinar po radnom času, bez poreza i doprinosa, pa će radnici koji rade puno radno vreme i ostvaruju pravo na minimalnu zaradu za jun primiti pomenuti iznos neto, dok minimalna bruto zarada iznosi 88.265,19 dinara.

Iznos minimalne zarade nije isti svakog meseca u godini, jer zavisi od broja radnih sati u konkretnom mesecu. Zbog toga će u mesecima sa većim fondom sati zarada biti viša, dok će u onima sa manjim fondom biti niža.

Minimalna cena rada od 371 dinar po satu važi tokom cele 2026. godine, a mesečna minimalna zarada menja se isključivo u skladu sa brojem radnih sati. Podsetimo, od 1. januara 2026. godine minimalac je povećan za 9,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosio 339 dinara po radnom času.