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Žuta lampica za gorivo na instrument-tabli znak je da je količina goriva u rezervoaru pri kraju, ali to ne znači da će se automobil odmah zaustaviti. Ipak, mnogi vozači tada paniče, dok drugi odluče da nastave vožnju i "testiraju granice" svog automobila, što stručnjaci ne preporučuju.

Koliko kilometara vozilo može da pređe nakon paljenja lampice zavisi od više faktora - modela automobila, zapremine rezervoara, prosečne potrošnje, uslova vožnje i stila vozača.

Vožnja na rezervi može da ošteti automobil

Iako automobil nakon paljenja lampice obično može da pređe još određenu udaljenost, česta vožnja sa gotovo praznim rezervoarom nije dobra za vozilo.

Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Kada se rezervoar često ostavlja skoro prazan, pumpa za gorivo može biti dodatno opterećena jer nema dovoljno goriva koje je hladi i podmazuje. Takođe, postoji mogućnost da se povuku nečistoće i talog sa dna rezervoara, što može negativno uticati na filter goriva.

Uprkos tome, mnogi vozači sipaju samo nekoliko litara i pokušavaju da stignu do sledeće pumpe, posebno zbog visokih cena goriva.

Koliko kilometara može da se pređe kada se upali lampica?

Ne postoji univerzalni odgovor, jer svaki automobil ima drugačiju rezervu. Neka vozila mogu da pređu i više od 70 kilometara nakon paljenja lampice, dok kod drugih vozači mogu ostati bez goriva već posle 30 ili 40 kilometara.

Na primer, ako automobil ima rezervoar od 55 litara, a na pumpi se nakon paljenja lampice natoči 49 litara, to znači da je u trenutku upozorenja ostalo oko šest litara goriva.

Foto: Profimedia

Ako je prosečna potrošnja šest litara na 100 kilometara, teorijski je moguće preći još oko 100 kilometara. Ipak, ovaj proračun zavisi od uslova vožnje.

U gradskoj vožnji, zbog čestog zaustavljanja i ubrzavanja, potrošnja je veća, dok se na otvorenom putu pri umerenoj brzini može preći veća udaljenost.

Najsigurnije je da se, čim se upali lampica za rezervu, što pre poseti benzinska pumpa. Vozačima se savetuje i da provere podatke iz tehničke dokumentacije svog automobila kako bi znali kolika je stvarna rezerva njihovog vozila i izbegli neprijatna iznenađenja na putu.

Kurir.rs