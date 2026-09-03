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Godinama je Grčka za srpske turiste predstavljala gotovo sinonim za letovanje. Blizina, prelepe plaže, kristalno čisto more, gostoljubivi domaćini i mogućnost da se do destinacije stigne sopstvenim automobilom učinili su da milioni građana Srbije upravo ovu zemlju biraju za svoj letnji odmor.

Međutim, poslednjih nekoliko sezona sve češće se postavlja jedno pitanje: da li je Grčka i dalje pristupačna prosečnoj porodici?

Kada se saberu smeštaj, gorivo, putarine, hrana, ležaljke, izleti i sve dodatne takse koje su poslednjih godina uvedene ili povećane, dolazi se do cifre koja mnoge iznenađuje.

Za četvoročlanu porodicu koja želi da provede deset dana na Halkidikiju tokom špica sezone, ukupan trošak danas vrlo lako može da dostigne između 3.000 i 5.000 evra.

Pitanje je - da li je to realnost ili preterivanje?

Od "jeftinog mora" do ozbiljne investicije

Nekada je odlazak u Grčku predstavljao najpovoljniju opciju za porodice iz Srbije. Apartmani su se mogli pronaći po pristupačnim cenama, restorani nisu bili značajno skuplji od domaćih, a ukupni troškovi bili su podnošljivi za prosečan budžet.

Danas je situacija drugačija.

Inflacija koja je pogodila čitavu Evropu nije zaobišla ni Grčku. Cene energenata, hrane, rada i usluga značajno su porasle. Istovremeno, turistička potražnja nikada nije bila veća. Nakon pandemijskih godina, mediteranske destinacije beleže rekordan broj gostiju, što je dodatno podiglo cene.

Foto: Ivan Andrejić

Posebno je zanimljivo da su pojedini delovi Halkidikija postali gotovo luksuzne destinacije. Mesta poput Pefkohorija, Haniotija, Kalitee ili Nikitija više nisu rezervisana samo za turiste sa ograničenim budžetom, već privlače i goste koji su spremni da za kvalitetan odmor izdvoje nekoliko hiljada evra.

Koliko košta smeštaj?

Smeštaj je i dalje najveća pojedinačna stavka.

Tokom jula i avgusta prosečan apartman za četvoročlanu porodicu na dobroj lokaciji, nedaleko od plaže, retko se može pronaći za manje od 120 do 180 evra po noćenju.

Za deset noći to znači:

od 1.200 do 1.800 evra za solidan apartman,

između 1.800 i 2.500 evra za kvalitetnije apartmane ili manje porodične hotele,

od 3.000 evra pa naviše za ozbiljnije hotele sa bazenima i dodatnim sadržajima.

Ukoliko porodica želi hotel sa četiri ili pet zvezdica, polupansion ili all inclusive uslugu, račun lako prelazi 4.000 evra, a u pojedinim luksuznijim objektima približava se i cifri od 5.000 evra za desetodnevni boravak.

Foto: Ivan Andrejić

Zbog toga mnogi turisti danas ostaju iznenađeni kada shvate da samo smeštaj može da proguta gotovo čitav budžet koji je pre nekoliko godina bio dovoljan za kompletno letovanje.

Put do mora više nije zanemarljiv trošak

Jedna od najvećih prednosti Grčke za srpske turiste oduvek je bila mogućnost putovanja automobilom.

Ipak, ni put više nije jeftin.

Za porodicu koja iz Srbije putuje do Halkidikija potrebno je računati:

gorivo za oko 1.400 do 1.600 kilometara ukupne vožnje,

putarine kroz Srbiju i Severnu Makedoniju,

eventualna zadržavanja na granicama,

U zavisnosti od vozila, ukupni trošak puta danas se kreće između 250 i 450 evra.

Porodice sa većim automobilima ili SUV modelima često prelaze i tu granicu. Kada se tome dodaju kafa, obroci usput i neplanirani troškovi, putovanje do mora postaje ozbiljna budžetska stavka.

Hrana - najveće iznenađenje za mnoge turiste

Nekada se govorilo da se u Grčkoj može jesti gotovo isto kao kod kuće. Danas to više nije slučaj. Prosečan ručak za četvoročlanu porodicu u taverni često košta između 50 i 80 evra.

Večera uz piće lako prelazi 70 ili 90 evra.

Foto: Ivan Andrejić

Ako porodica svakodnevno jede u restoranima, trošak hrane za deset dana može dostići:

600 do 800 evra za skromniju potrošnju,

1.000 do 1.500 evra za opušteniji odmor bez previše računanja.

Naravno, mnogi i dalje kupuju namirnice u supermarketima i deo obroka pripremaju sami. To značajno smanjuje troškove, ali čak ni tada račun za hranu nije zanemarljiv.

Cene osnovnih proizvoda, voća, povrća, mesa i mlečnih proizvoda poslednjih godina osetno su porasle.

Ležaljke, kafe i sitni troškovi koji na kraju nisu sitni

Mnogi turisti zaboravljaju da uračunaju svakodnevne troškove koji se gomilaju tokom odmora.

Kafa na plaži, sladoled za decu, osveženje tokom dana, kokteli uveče, vožnja brodićem, akva-park ili jednodnevni izlet često deluju kao male stavke.

Međutim, na kraju odmora upravo one mogu dodati još nekoliko stotina evra ukupnom računu.

Ležaljke su na mnogim plažama uslovljene minimalnom potrošnjom koja za porodicu lako dostiže 20 do 40 evra dnevno.

Za deset dana odmora to može značiti dodatnih 200 do 400 evra.

Ako se ubaci nekoliko izleta, vožnja brodom ili obilazak okolnih mesta, ukupni trošak dodatno raste.

Nova realnost - turističke takse

Poslednjih godina Grčka je uvela i dodatne turističke i klimatske takse koje gosti plaćaju odvojeno od smeštaja.

Iako pojedinačno ne deluju visoko, one predstavljaju još jedan trošak koji ranije nije postojao ili je bio znatno manji.

Foto: Ivan Andrejić

U zavisnosti od kategorije smeštaja, porodica može izdvojiti od nekoliko desetina do više od stotinu evra samo za ove obavezne namete.

Za mnoge turiste upravo takvi troškovi predstavljaju simbol nove ere turizma u kojoj gotovo svaka usluga ima svoju dodatnu cenu.

Da li je minimum zaista oko 3.000 evra?

Kada se sve sabere, računica izgleda ovako:

Povoljnija varijanta:

smeštaj: 1.300 - 1.800 evra

put: 250 - 350 evra

hrana: 700 - 900 evra

dodatni troškovi: 200 - 400 evra

Ukupno: približno 2.500 do 3.500 evra.

Komfornija porodična varijanta:

hotel ili kvalitetan apartman: 2.500 - 4.000 evra

put: 300 - 450 evra

hrana i restorani: 1.000 - 1.500 evra

izleti, plaže i dodatni sadržaji: 400 - 800 evra

Ukupno: između 4.000 i 6.000 evra.

Zbog toga procena da je za ozbiljnije letovanje na Halkidikiju potrebno između 3.000 i 5.000 evra danas više ne deluje nerealno.

Naprotiv, za mnoge porodice upravo se u tom rasponu kreću stvarni troškovi.

Pa zašto se onda stalno vraćamo?

I pored svih poskupljenja, interesovanje za Grčku ne opada.

Razlog nije samo navika.

Malo je destinacija koje nude kombinaciju blizine, bezbednosti, prirodnih lepota i kvaliteta mora kakvu nudi severna Grčka.

Halkidiki je i dalje među najlepšim letnjim regijama Mediterana. Njegove plaže sa tirkiznom bojom mora, borovim šumama koje se spuštaju do obale i dugim peščanim uvalama predstavljaju prizore zbog kojih se turisti vraćaju iz godine u godinu.

Mnogi Srbi ističu i ono što se ne može lako izmeriti novcem - osećaj dobrodošlice.

Grčki domaćini tradicionalno imaju poseban odnos prema gostima iz Srbije. U brojnim mestima moguće je čuti srpski jezik gotovo na svakom koraku, a turisti često imaju utisak da dolaze među prijatelje, a ne samo u turistički centar.

Foto: Ivan Andrejić

Uz to, putovanje automobilom daje slobodu koju avionske destinacije teško mogu da ponude. Mogućnost da se obiđu različite plaže, istraže mala primorska mesta ili spontano promeni plan za mnoge predstavlja važan deo odmora.

Da li se Grčka i dalje isplati?

Odgovor zavisi od toga šta turista očekuje.

Ako neko traži najjeftinije moguće more, Grčka više nije ono što je bila pre deset ili petnaest godina. Troškovi su značajno porasli i porodice danas moraju mnogo pažljivije da planiraju budžet.

Međutim, ako se posmatra odnos kvaliteta odmora, bezbednosti, čistoće mora, dostupnosti i sadržaja, Grčka i dalje ostaje među najprivlačnijim opcijama za građane Srbije.

Možda je najveća promena upravo u tome što je letovanje postalo ozbiljna investicija. Nekada se odlazak na more podrazumevao.

Danas se planira mesecima unapred.