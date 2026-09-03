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Muzej grada Beograda dobiće stalni dom u rekonstruisanoj zgradi nekadašnje Vojne akademije u Resavskoj ulici. Deo prostora trebalo bi da bude otvoren tokom Ekspa 2027, dok se završetak celog kompleksa očekuje do 2028. godine.

Muzej grada Beograda prvi put bi trebalo da objedini najveći deo svojih zbirki u jednom prostoru. Rekonstrukcijom i dogradnjom zgrade u Resavskoj 40b nastaje muzejski kompleks od 17.400 kvadratnih metara, koji će po završetku radova biti najveći u Srbiji.

Prema najnovijim informacijama sa gradilišta, u novom prostoru trebalo bi da bude predstavljeno oko 150.000 predmeta. Deo muzeja planiran je za otvaranje tokom Ekspa 2027, dok je završetak čitavog projekta najavljen za 2028. godinu.

Muzej grada Beograda spaja staru zgradu i novi aneks

Budući Muzej grada Beograda ne nastaje samo obnovom postojećeg objekta. Projekat podrazumeva rekonstrukciju nekadašnje Vojne akademije i izgradnju novog aneksa u unutrašnjem delu parcele, čime je površina kompleksa povećana sa približno 13.000 na 17.400 kvadrata.

Zgrada nekadašnje Vojne akademije podignuta je 1899. godine prema projektu arhitekte Dimitrija T. Leka. Zbog arhitektonske i istorijske vrednosti objekta, novo rešenje moralo je da pronađe ravnotežu između očuvanja postojećeg zdanja i potreba savremenog muzeja.

Prema arhitektonskom projektu rekonstrukcije, koji potpisuju Goran Vojvodić i Jelena Ivanović Vojvodić, novi deo formiran je u dvorištu, dok su stari i dograđeni prostor povezani hodnicima, galerijama i mostovima.

Centralno otvoreno stepenište i dva panoramska lifta trebalo bi da omoguće jednostavno kretanje između različitih delova kompleksa, ali i vizuelnu povezanost izložbenih celina.

Novi prostor neće činiti samo izložbene sale

Najveći deo novog kompleksa biće namenjen stalnim i gostujućim izložbama, ali Muzej grada Beograda neće funkcionisati samo kao prostor za prikazivanje eksponata. Projektom su predviđeni i uslovi za njihovo čuvanje, istraživanje i restauraciju.

U zgradi će se nalaziti depoi, konzervatorske radionice, biblioteka, prostorije za kustose, sale za sastanke i prezentacije, kao i multifunkcionalna sala. U ulaznoj zoni planirane su prodavnica i suvenirnica, dok će posetiocima biti dostupna i kafeterija sa terasom.

Unutrašnje dvorište takođe postaje deo muzeja. U njemu su predviđene površine za izlaganje i amfiteatralni prostor koji će moći da se koristi za različite kulturne programe. Time se nekada zatvoreni deo kompleksa pretvara u novi javni prostor u centru Beograda.

Zbirke Muzeja grada Beograda prvi put na jednom mestu

Muzej grada Beograda osnovan je 1903. godine, ali tokom više od jednog veka nije imao centralnu zgradu koja bi odgovarala veličini njegovog fonda. Zbirke, stalne postavke i legati danas su raspoređeni u više muzejskih objekata širom grada.

Na zvaničnom sajtu Muzeja grada Beograda navodi se da ustanova čuva više od 170.000 predmeta koji prate razvoj glavnog grada od praistorije do savremenog doba. Prema poslednjim najavama, oko 150.000 predmeta trebalo bi da bude predstavljeno ili smešteno u novom kompleksu.

Muzej grada Beograda tako neće dobiti samo veću izložbenu površinu, već uslove da zbirke koje su decenijama bile razdvojene budu povezane u tematske celine. Posetioci bi na jednom mestu trebalo da prate razvoj grada kroz arheologiju, istoriju, umetnost, arhitekturu i svakodnevni život njegovih stanovnika.

Deo muzeja otvara se tokom Ekspa 2027

Prema informacijama Grada Beograda, površina zgrade povećana je na 17.400 kvadratnih metara, a posetiocima će biti dostupan i otvoreni prostor u dvorištu. Ranije najave završetak su vezivale za 2027. godinu, dok najnovija dinamika predviđa fazno otvaranje.

Jedan deo Muzeja grada Beograda trebalo bi da primi prve posetioce tokom Ekspa 2027, a završetak čitavog kompleksa očekuje se do 2028. godine. Za sada nije precizirano koje će izložbene celine biti dostupne u prvoj fazi.

Rekonstrukcija zgrade u Resavskoj predstavlja jedan od najvećih aktuelnih zahvata na istorijskom objektu u centru grada. Slični projekti, poput obnove Hotela Union, pokazuju kako stare beogradske zgrade mogu dobiti novu namenu bez potpunog brisanja njihovog prvobitnog karaktera.