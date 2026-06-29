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Konkretniji radovi na zgradi Fabrike hartije Milana Vape u koju bi trajno trebalo da bude preseljen Muzej Nikole Tesle, koji se godinama nalazi u Krunskoj, izvesniji su pošto su, izdati lokacijski uslovi za obnovu i pretvaranje zgrade poznate i kao Jugošped u muzej.

Urbanistički projekat za rekonstrukciju i dogradnju nekadašnje fabrike hartije Milana Vape za ove namene bio je na javnoj prezentaciji prošle jeseni, a projekat je urađen na osnovu prvonagrađenog rešenja studija Zaha Hadid Architects i Bureau Cube Partners.

Urbanističkim projektom obuhjvaćena je parcela površine 11.863 m², između Bulevara Vudroa Vilsona i Bulevara vojvode Mišića. Plan je da se postojeći objekat fabrike rekonstruiše za muzeološke potrebe, dok će okolni objekti bez vrednosti biti uklonjeni, a planirano je i da se formira trg oko muzeja.

1/7 Vidi galeriju Muzej Nikole Tesle, pobedničko rešenje Foto: Ministarstvo Kulture

Projektom je predviđeno zadržavanje spratnosti postojeće zgrade koja ima status kulturnog dobra, uz delimičnu dogradnju na severnoj strani. Predviđene su i dve garaže u podzemnom nivou sa ukupno 60 parking mesta, uključujući mesta za osobe sa invaliditetom i stanice za punjenje električnih vozila. Ukupna bruto površina objekta biće 13.086,92 m², od čega 9.342,67 m² nadzemno, a 3.744,25 m² podzemno.

Glavni pristup budućem muzeju biće iz Bulevara Vudroa Vilsona, preko platoa. U prizemlju će se nalaziti ulazni hol, izložbeni prostor, suvenirnica, kafe i garderoba, dok će stalna postavka sa Teslinim transformatorom i Memorijalna soba predstavljati centralne muzejske sadržaje. U planu je i revitalizacija fasade.

Foto: Promo

Istorijat zgrade Fabrike hartije

Zgrada prve srpske fabrike papira se sastoji iz četiri trakta, postavljena oko centralnog prostora, sa visokim dimnjakom u središtu i natkrivenim atrijumom. Složena struktura objekta uslovljena je tehnologijom proizvodnje za koju je objekat projektovan, kao i naknadnim intervencijama na objektu. Podužni (južni) trakt uz Bulevar vojvode Mišića spratnosti je P+1, kao i poprečni, istočni trakt (osim na jugoistočnom uglu, gde je simetrično izvedena kula spratnosti P+2), dok je zapadni trakt spratnosti P+2. Fasade su svedene geometrije, sa plitkom profilacijom u malteru, ujednačenog ritma prozorskih otvora i lažnih pilastera. Severni trakt, orijentisan ka dvorištu, složene je organizacije, koja se oslikava i na fasadi.