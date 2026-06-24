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Projekat "Beograd na vodi" (Belgrade Waterfront) predstavlja ubedljivo najambiciozniji i najznačajniji urbani razvojni projekat u ovom delu Balkana. Njegovom realizacijom, glavni grad Srbije doživeo je svoju najveću urbanističku transformaciju u poslednje dve decenije. Radikalnim preuređenjem nekadašnje deponije i komunalnog nereda u Savamali, stvoren je savremen kompleks svetske klase koji snažno generiše privredni rast Republike Srbije.

Danas, projekat ulazi u svoju novu, strateški ključnu fazu, širenje kompleksa preko prostora Beogradskog sajma prema Adi Ciganliji, čime se izgled savskog priobalja trajno unapređuje. Zvanično je predstavljena BW Marina, potpuno novi kvart koji objedinjuje savremeno stanovanje, marinu, kulturne sadržaje i javne prostore u jednu jedinstvenu gradsku celinu.

1/5 Vidi galeriju Ovako će izgledati marina i jahtinig klub u Beogradu Foto: Belgrade Waterfront

18 novih zgrada, avenija i Kula od 120 metara

Novi deo grada baziran je na prostoru današnjeg Beogradskog sajma, oivičen Mostom na Adi sa jedne i Starim železničkim mostom (koji se trenutno transformiše u isključivo pešački most) sa druge strane.

Ovaj konceptualno novi prostor projektovan je tako da obuhvati dominantan stambeni deo sa ukupno 18 novih zgrada. Pored njih, biće izgrađena višenamenska višespratnica, odnosno kula visine oko 120 metara. Ova kula osmišljena je kao novi vizuelni orijentir prestonice koji će pažljivo dopuniti siluetu grada, stojeći rame uz rame sa Kulom Beograd.

Kroz samo naselje prolaziće potpuno nova, moderna avenija koja će raspolagati sa po dve kolovozne trake u svakom smeru. Avenija će biti obogaćena obiljem hlada i sa čak tri drvoreda. Svi planirani parkinzi biće smešteni pod zemlju, čime se maksimalno čuva pešački karakter i ekološki aspekt celog kvarta.

Povezivanje sa Adom Ciganlijom

Produžetak projekta obezbediće stvaranje neprekidnog, kontinuiranog šetališta od Sportskog centra "25. maj" pa sve do Ade Ciganlije. Na ovih dodatnih 2,4 kilometra biće integrisana moderna biciklistička staza, brojni kafići, restorani, kao i pažljivo oblikovane i uređene zelene celine sa cvećem.

Foto: Belgrade Waterfront

Najveća gradska marina i Jahting klub u srcu Beograda

Karakter i duh BW Marine direktno su oblikovani rekom, produženom Promenadom i javnim prostorima. Prestonica dobija luksuznu, modernu marinu koja je projektovana za smeštaj do 117 plovila (vezova).

Sama marina smeštena je u ušuškanom, mirnom i zaštićenom delu Save. Time što je pozicionirana van glavnog rečnog toka, čuva se prirodna dinamika reke, a brodovima se obezbeđuje bezbedno pristajanje i zaštita tokom cele godine. Akvatorijum marine obuhvata površinu od oko 15.500 kvadratnih metara, uz dodatnih 9.000 kvadratnih metara visoko uređenog obalskog prostora, sa direktnom vezom sa Sava Promenadom.

Koncept ovog dela grada upotpunjuje savremeni jahting klub. U okviru njega nalaziće se luksuzni restoran i veliki otvoreni bazen okrenut ka reci. Prostor će biti direktno povezan sa centralnim trgom i budućom operom, čineći ga živim tokom čitavog dana.

BW Riva i novi Prodajni centar

Početak prodaje stanova u zgradi BW Riva označava i formiranje prve rezidencijalne zajednice u okviru BW Marine. Ova zgrada je strateški smeštena u neposrednoj blizini marine, buduće Opere, linijskog parka i produžene Promenade. BW Riva nudi koncept u kojem reka i javni prostori postaju neizostavni deo svakodnevice. Budući stanari živeće u okruženju koje pruža apsolutni mir i privatnost, a ostaje čvrsto povezano sa svim sadržajima savremenog gradskog života.

Foto: Stella Production

Istovremeno sa predstavljanjem kvarta, danas je otvoren i novi Prodajni centar Beograda na vodi, pozicioniran na obali reke u neposrednoj blizini Železničkog mosta. Kroz najsavremenije multimedijalne sadržaje i detaljne prezentacije, posetiocima je omogućeno da na jednom mestu sagledaju celokupnu viziju razvoja i upoznaju se sa aktuelnom stambenom ponudom.

Kulturni distrikt: transformacija Beogradskog sajma

Hale 1, 2 i 3 Beogradskog sajma, koje su nadaleko prepoznatljive po svojoj upečatljivoj arhitekturi, zadržavaju status trajno zaštićenog kulturnog dobra. Ove strukture neće biti srušene, već postaju srce i temelj novog kulturnog distrikta.

Hala 1

Ovo impozantno zdanje doživeće temeljnu unutrašnju rekonstrukciju, koja se oslanja na inovativni arhitektonski koncept "kutija u kutiji". Ispod legendarne postojeće kupole gradiće se potpuno nezavisne celine sa sopstvenom akustikom. Hala 1 postaće dom nove beogradske Opere i još dve pozorišne scene.

Centralni deo pretvara se u dinamičan unutrašnji trg namenjen pop-up programima i sezonskim marketima. Kružne galerije na višim nivoima pružaće posetiocima neometan pogled na kupolu.

1/6 Vidi galeriju Beogradski sajam i hale 1,2 i 3 koje će dobiti novu namenu Foto: Printscreen/Instagram/mali_sinisa

Krovovi sa komercijalnom namenom: Krovovi novih unutrašnjih sala dobiće specifične namene, krov kabarea postaće food hall, krov pozorišta biće rezervisan za fine dining restorane, dok će prostrani krov Opere postati ekskluzivna platforma za velike gradske događaje.

Zgrada će imati dva glavna ulaza (jedan orijentisan ka linijama javnog prevoza, a drugi ka trgu i reci). Ispred ovog zdanja pružaće se prostrani trg za značajne kulturne događaje na otvorenom, a ispod njega predviđena je izgradnja podzemne garaže.

Hale 2 i 3

Prema usvojenom urbanističkom planu, ove hale zadržavaju svoju izvornu strukturu, ali dobijaju potpuno novu, društveno korisnu funkciju. U njihovim prostorima biće smešteni nova škola, moderan vrtić, savremena zdravstvena ustanova, kao i dodatni kulturni sadržaji namenjeni svim građanima.

Kao jedna od najvećih stranih investicija u novijoj istoriji zemlje, projekat Beograd na vodi je angažovanjem desetina građevinskih kompanija, projektantskih biroa i dobavljača stvorio na hiljade novih radnih mesta. Istovremeno, kroz naplatu poreza, taksi za uređenje zemljišta i PDV-a, obezbeđeni su ogromni prilivi u državni i gradski budžet.