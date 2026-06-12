Slušaj vest

Imajući u vidu buduću namenu objekta nekadašnje železničke stanice koji je planiran da postane "Istorijski muzej Srbije", ovaj prostor treba da postane još jedan trg sa uređenim zelenilom, pešačkim stazama, vodenim površinama i drugim parkovskim elementima. Prostor u zaleđu železničke stanice već je oblikovno i funkcionalno narušen novoizgrađenim objektima, tako da u njegovom uređenju postoje brojna ograničenja.

Zadatak konkursa je stvaranje otvorenog javnog prostora koji treba da pomiri dve estetske krajnosti – "formirati rešenje trga koji će istovremeno imati savremeni pečat u skladu sa arhitekturom novih objekata u okruženju (Beograd na vodi), a sa druge strane i tradicionalni likovni izraz u skladu sa fasadom zaštićenog objekta koji se u njemu ogleda (železnička stanica)." Uređenje i opremanje javnog prostora trga treba da ima reprezentativan karakter kroz materijalizaciju, oblikovanje zelenila, dekorativno osvetljenje, različite primerene sadržaje i druge elemente dizajna.

Razuđen oblik slobodnog prostora

Neka od najvažnijih ograničenja novog trga jesu postojeći prostorni konflikti, njegova primarna namena kao platoa za pristup stanici budućeg metroa, kao i nepravilan i razuđen oblik preostalog slobodnog prostora. Metro stanica u mnogome određuje prostornu organizaciju, vrstu nadzemnih objekata, pešačke tokove, kao i procenat zelenila u direktnom kontaktu sa tlom i količinu visokog rastinja. Takođe, neodgovarajuće pozicioniran kompleks predškolske ustanove i osnovne škole, zauzima značajan deo prostora, čime je narušena kružna forma trga koja je prethodno određena lučnom regulacijom obodne saobraćajnice.

Foto: Beograd.rs

Prostor kompleksa obrazovnih ustanova tako je uticao na nepravilan oblik budućeg trga, koji zbog izgrađenih objekata ne može da bude u celosti prohodan i otvoren, niti objekat nekadašnje železničke stanice može da bude saglediv iz svih pravaca. Visoke ograde oko parcela školskih ustanova i nepostojanje pešačkih prolaza sa jugozapadne strane u mnogome će uticati na dinamiku prostora. Dodatno u okviru budućeg trga izgrađen je objekat trafostanice, čime je jedinstvenost prostora i sagledivost trga takođe narušena.

Istorijski muzej Srbije

Novi trg imaće i funkciju proširenog prostora budućeg Istorijskog muzeja Srbije, gde je planirano povremeno održavanje raznih događaja i manifestacija. Jedan od zadataka konkursa je i utvrđivanje nove lokacije za lokomotivu „Plavog voza”, koja se trenutno nalazi između zgrada budućeg Istorijskog muzeja Srbije (železničke stanice) i Arheološkog muzeja (Stara pošta). Lokomotiva će biti restaurirana i postavljena kao izložbeni eksponat u okviru novog trga.

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 6. avgust, dok je objavljivanje rezultata konkursa planirano za 27. avgust. Ukupan nagradni fond konkursa je 70.000 evra, odnosno za prvu nagradu 40.000, drugu 20.000 i treću 10.000 evra.