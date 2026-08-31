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Tokom obilaska gradilišta, premijeru su, putem izložbenih panela i video-prezentacije, predstavljeni projekat i koncept budućeg muzeja, nakon čega je razgovarao sa predstavnicima projekta i izvođačima radova.

Premijer Đuro Macut je istakao da je reč o jednom od najznačajnijih gradilišta u oblasti kulture u Beogradu, na kojem se nekadašnjoj zgradi Pošte vraća prepoznatljiv izgled prema originalnom projektu velikog srpskog arhitekte Momira Korunovića, uz potpuno novu namenu.

On je podsetio na to da je prvobitni objekat izgrađen 1929. godine, da je oštećen u bombardovanju 1944. godine, a nakon Drugog svetskog rata obnovljen u duhu evropske moderne, umesto prema originalnom projektu.

Na gotovo 11.000 kvadratnih metara biće smešteni Arheološki muzej Srbije, koji će funkcionisati kao ogranak Narodnog muzeja Srbije i u kojem će biti izloženi isključivo arheološki eksponati, kao i dve savremene pozorišne scene, a investicija je vredna približno tri milijarde dinara.

Premijer je poručio da je naša obaveza da sačuvamo ono što smo nasledili i ostavimo nešto vredno budućim generacijama, ocenivši da se obnovom ovog zdanja istovremeno vraća deo starog Beograda i stvara prostor kulture za budućnost.

Selaković je naglasio da će ovaj projekat omogućiti da se izuzetno bogato arheološko nasleđe Srbije na savremen način čuva, proučava i predstavlja domaćoj i međunarodnoj javnosti.

Na kraju posete, ministar kulture Nikola Selaković uručio je premijeru Macutu repliku Dupljajskih kolica, pokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja.