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Decenijama smo po automatici ubacivali pakovanja papirnih ubrusa u potrošačku korpu. Bilo da prolijemo tečnost, brišemo radnu ploču ili sušimo ruke - mehanizam je uvek bio isti: otkinemo list, prebrišemo i bacimo u kantu. Rezultat je bio kratak vek upotrebe od svega nekoliko sekundi i konstantan odliv novca iz kućnog budžeta.

Međutim, višekratni ubrusi (često nazivani i švedske pametne krpe) postali su vodeći trend održivog življenja. Kombinujući najbolje osobine upijajućeg papira i dugotrajne tkanine, ovaj proizvod nudi praktično rešenje za svaku modernu kuhinju.

Šta su uopšte višekratni ubrusi i u čemu je tajna?

Ovi ubrusi na prvi pogled podsećaju na deblji papirni list, ali u kontaktu sa vodom postaju izuzetno meki i savitljivi poput klasične krpe. Pravljeni od prirodne mešavine pamuka i pametno prerađene celuloze, oni donose nekoliko ključnih prednosti:

Ekstremna moć upijanja: Za razliku od običnog papira koji se raspadne u sekundama, kvalitetan višekratni ubrus može da upije i do 16 puta više tečnosti od sopstvene težine. Kada se napuni vodom, dovoljno je samo da ga iscedite i nastavite sa brisanjem bez ostavljanja tragova.

Za razliku od običnog papira koji se raspadne u sekundama, kvalitetan višekratni ubrus može da upije i do 16 puta više tečnosti od sopstvene težine. Kada se napuni vodom, dovoljno je samo da ga iscedite i nastavite sa brisanjem bez ostavljanja tragova. Otpornost na habanje: Zahvaljujući gustoj strukturi celuloznih vlakana, materijal se ne cepa tokom agresivnijeg ribanja šporeta ili brisanja masnih površina.

Zahvaljujući gustoj strukturi celuloznih vlakana, materijal se ne cepa tokom agresivnijeg ribanja šporeta ili brisanja masnih površina. Dugotrajnost i jednostavnost održavanja: Nakon upotrebe, ubrus je dovoljno isprati pod mlazom vode i ostaviti da se osuši. Za temeljnu dezinfekciju, većina modela može se prati u mašini za sudove ili veš-mašini. Kako 12 komada menja 18 rolni?

Najveći razlog zbog kog domaćice prelaze na ovaj sistem jeste jasna računica u novčaniku. Jedno standardno pakovanje od 12 višekratnih ubrusa zamenjuje najmanje 18 klasičnih velikih rolni papira.

Za prosečnu porodicu koja papirni ubrus koristi po nekoliko puta dnevno, ova promena donosi osetnu mesečnu uštedu. Umesto stalnog kupovanja novih pakovanja u super marketu, jedno pakovanje traje mesecima.

Kuhinja bez suvišnog otpada

Osim finanijske dobiti, smanjenje svakodnevnog otpada je izuzetno važno. Kada višekratni ubrus posle stotina upotreba konačno odsluži svoje, ne mora završi na deponiji.

Budući da su napravljeni od 100% prirodnih celuloznih i pamučnih vlakana, ovi ubrusi su u potpunosti biorazgradivi. Ukoliko nisu korišćeni sa agresivnim hemijskim sredstvima ili uljem, možete ih bezbedno odložiti u kompost, gde se prirodno razlažu za svega nekoliko nedelja.

Da li potpuno izbaciti papirni ubrus?

Iako su višekratni ubrusi ubedljivo bolji izbor za 90% svakodnevnih poslova u kuhinji - poput brisanja prolivene vode, brisanja radnih ploča i staklenih površina - jednokratni papirni ubrus i dalje ima svoje mesto.