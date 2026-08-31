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Porez na imovinu spada među osnovne lokalne dažbine koje građani i firme u Srbiji plaćaju svake godine. Iako je reč o standardnoj obavezi, u praksi se često javlja niz nedoumica od toga ko je tačno obveznik, preko načina obračuna, do provere stanja i rokova za uplatu.

Dodatnu složenost unosi činjenica da evidenciju i naplatu vode lokalne samouprave, što znači da se pravila i način informisanja mogu razlikovati od grada do grada. Zbog toga deo obveznika nema jasan uvid u svoje obaveze, što može dovesti do kašnjenja u plaćanju i obračuna zatezne kamate.

Ko je obveznik poreza na imovinu

Obaveza plaćanja poreza ne odnosi se isključivo na vlasnike nekretnina. Najčešći slučaj jeste pravo svojine nad stanom, kućom ili poslovnim prostorom, ali zakon predviđa i druge osnove.

Porez može biti obračunat i licu koje koristi nepokretnost u javnoj svojini, kao i onome ko njome faktički raspolaže, čak i kada formalno nije upisan kao vlasnik. U određenim situacijama, obaveza prelazi i na primaoca finansijskog lizinga, u skladu sa ugovorom.

Ključna karakteristika ovog poreza jeste da ne zavisi od toga da li nekretnina donosi prihod, sama činjenica posedovanja ili korišćenja dovoljna je za nastanak obaveze.

Koja imovina podleže oporezivanju

Porez na imovinu obuhvata širok spektar nepokretnosti i prava nad njima. U praksi se najčešće odnosi na stanove, kuće i poslovne objekte, ali i na zemljište koje prelazi zakonom propisane površine.

Oporezuje se i građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište veće od 10 ari, kao i određeni oblici javne imovine kada se ona daje na korišćenje fizičkim ili pravnim licima.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Važno je napomenuti da obaveza postoji i kada se nepokretnost ne koristi aktivno, što često dovodi do pogrešnih pretpostavki među vlasnicima zemljišta ili praznih objekata.

Kako se utvrđuje iznos poreza

Visina poreza određuje se na osnovu procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i poreske stope koju utvrđuje lokalna samouprava.

Osnovni princip obračuna je jednostavan: poreska osnovica se množi sa odgovarajućom stopom. Međutim, u praksi na konačan iznos utiču različiti faktori, poput vrste imovine, njene namene i zone u kojoj se nalazi.

Stambeni objekti najčešće imaju niže poreske stope u odnosu na poslovne prostore ili određene vrste zemljišta, dok se dodatna umanjenja mogu primeniti u skladu sa zakonom i lokalnim odlukama.

Uvid u obaveze i načini provere

Provera poreza na imovinu može se obaviti na više načina. Tradicionalno, obveznici se obraćaju lokalnoj poreskoj upravi prema mestu gde se nepokretnost nalazi, gde mogu dobiti rešenje, stanje duga i instrukcije za uplatu.

Sa razvojem digitalnih servisa, sve više lokalnih administracija omogućava i online uvid u stanje obaveza. Putem portala moguće je proveriti dug, istoriju uplata i eventualna dugovanja, bez odlaska na šalter.

Tačnost podataka o nepokretnosti - poput površine, namene i pravnog statusa - ključna je za pravilno utvrđivanje obaveze, jer eventualne greške mogu dovesti do pogrešnog zaduženja.

Rokovi i posledice kašnjenja

Porez na imovinu u Srbiji plaća se u četiri jednake rate tokom godine, sa rokovima u februaru, maju, avgustu i novembru. Ovakav raspored omogućava ravnomernu raspodelu obaveze, ali podrazumeva redovno praćenje dospelih uplata.

Kašnjenje u plaćanju automatski povlači obračun zatezne kamate, a u određenim slučajevima može dovesti i do pokretanja prinudne naplate. Upravo zbog toga redovna provera stanja i pravovremena uplata imaju ključnu ulogu u izbegavanju dodatnih troškova.

Koja imovina podleže oporezivanju

Porez na imovinu obuhvata širok spektar nepokretnosti i prava nad njima. U praksi se najčešće odnosi na stanove, kuće i poslovne objekte, ali i na zemljište koje prelazi zakonom propisane površine.

Ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Oporezuje se i građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište veće od 10 ari, kao i određeni oblici javne imovine kada se ona daje na korišćenje fizičkim ili pravnim licima.

Važno je napomenuti da obaveza postoji i kada se nepokretnost ne koristi aktivno, što često dovodi do pogrešnih pretpostavki među vlasnicima zemljišta ili praznih objekata.

Kako se utvrđuje iznos poreza

Visina poreza određuje se na osnovu procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i poreske stope koju utvrđuje lokalna samouprava.

Osnovni princip obračuna je jednostavan: poreska osnovica se množi sa odgovarajućom stopom. Međutim, u praksi na konačan iznos utiču različiti faktori, poput vrste imovine, njene namene i zone u kojoj se nalazi.

Stambeni objekti najčešće imaju niže poreske stope u odnosu na poslovne prostore ili određene vrste zemljišta, dok se dodatna umanjenja mogu primeniti u skladu sa zakonom i lokalnim odlukama.

Uvid u obaveze i načini provere

Provera poreza na imovinu može se obaviti na više načina. Tradicionalno, obveznici se obraćaju lokalnoj poreskoj upravi prema mestu gde se nepokretnost nalazi, gde mogu dobiti rešenje, stanje duga i instrukcije za uplatu.

Sa razvojem digitalnih servisa, sve više lokalnih administracija omogućava i online uvid u stanje obaveza. Putem portala moguće je proveriti dug, istoriju uplata i eventualna dugovanja, bez odlaska na šalter.

Tačnost podataka o nepokretnosti - poput površine, namene i pravnog statusa – ključna je za pravilno utvrđivanje obaveze, jer eventualne greške mogu dovesti do pogrešnog zaduženja.

Rokovi i posledice kašnjenja

Porez na imovinu u Srbiji plaća se u četiri jednake rate tokom godine, sa rokovima u februaru, maju, avgustu i novembru. Ovakav raspored omogućava ravnomernu raspodelu obaveze, ali podrazumeva redovno praćenje dospelih uplata.