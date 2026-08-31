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Zarasla trava, porez koji redovno stiže na naplatu i troškovi za povremeno angažovanje kosača, to je sudbina stotina hiljada napuštenih placeva i seoskih imanja širom Srbije. Nasleđena dedovina koju više niko ne obrađuje mnogima danas predstavlja samo teret i nepotreban izdatak u kućnom budžetu.

Međutim, dok jedni prodaju takvu zemlju u bescenje, sve veći broj snalažljivih vlasnika počeo je da prati nove tržišne trendove. Umesto da prodaju dedovinu, oni su svoje zarasle njive i placeve pretvorili u stalan, potpuno pasivan izvor prihoda koji im svakog meseca donosi prosečnu srpsku penziju, a često i mnogo više.

Izdavanje zemlje za solarne elektrane

Srbija se nalazi u jeku tranzicije ka obnovljivim izvorima energije, a investitori u solarne parkove uveliko "češljaju" sela u potrazi za idealnim parcelama. Ukoliko imate nešto veći zapušten plac, idealno od 50 ari do nekoliko hektara, koji je osunčan tokom celog dana, on može postati fabrika struje.

Investitori obično potpisuju ugovore o zakupu zemljišta na 25 godina. Godišnja renta po jednom hektaru kreće se od 1.500 do čak 3.500 evra, što je u proseku od 120 do skoro 300 evra mesečno. Ono što je ključno za ovu vrstu izdavanja jeste blizina elektro-mreže. Vaš plac može biti potpuno zarastao u korov, ali ako u neposrednoj blizini, na 100 do 200 metara, prolazi dalekovod ili se nalazi trafo-stanica, njegova vrednost za zakup drastično raste.

Zakup za postavljanje "glamping" i mobilnih kućica

Mnogi ljudi iz grada očajnički žele beg u prirodu za vikend, ali nemaju novca da kupe sopstveni plac. Sa druge strane, postavljanje montažnih i mobilnih glamping kućica, koje nisu čvrsto vezane za tlo, doživelo je pravu ekspanziju jer često ne zahtevaju složenu građevinsku proceduru.

Ukoliko se vaš plac nalazi u blizini reke, jezera, planine ili jednostavno lepe šume, možete ga izdavati na mesečnom ili godišnjem nivou ljubiteljima prirode. Ljudi će vam rado plaćati od 100 do 300 evra mesečno, u zavisnosti od lokacije i pristupa putu i vodi, samo da bi na vašoj zemlji parkirali svoju kamp prikolicu, kontejner ili drvenu montažnu kućicu. Oni dobijaju svoje parče prirode za malo novca, a vi dobijate stalan prihod bez ikakvog ulaganja u gradnju.

Ustupanje placa velikim pčelarima

Ovo je odlična opcija za one placeve koji su udaljeni od puteva, obrasli šumom, posebno bagremom, ili okruženi divljim livadama. Profesionalni pčelari u Srbiji imaju ogroman problem da nađu čiste i bezbedne lokacije za svoje košnice, daleko od njiva koje se tretiraju teškim pesticidima.

Zapušteni placevi su za njih idealni. Pčelari će vam platiti godišnji zakup kako bi tokom proleća i leta postavili svoje košnice na vašem imanju. Iako ovaj vid zakupa donosi nešto manje novca od antena ili solarnih panela, on predstavlja idealan, ekološki čist način da vaša zemlja "radi" za vas. Isplata se često vrši u kombinaciji novca i vrhunskog domaćeg meda, a vaš jedini zadatak je da im obezbedite prilaz do parcele.

Zlatni savet

Bez obzira za koju opciju da se odlučite, nikada nemojte dozvoliti korišćenje vašeg placa na osnovu usmenog dogovora. Uvek zahtevajte potpisivanje zvaničnog ugovora o zakupu koji ćete overiti kod javnog beležnika. Na taj način osiguravate redovnu isplatu, štitite se od eventualne štete na imovini i sprečavate bilo kakvu mogućnost da neko sutra prisvoji vašu zemlju na osnovu dugogodišnjeg korišćenja.