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Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je, prema najnovijim podacima, u okviru zakona "Svoj na svome" do sada izdato 368.663 potvrde, dok je broj podnetih prijava premašio 2,5 miliona.

Kako je navela, u katastar je do sada upisano između 270.000 i 280.000 nepokretnosti.

Govoreći za RTS, Sofronijević je istakla da će izmene zakona Svoj na svome, o kojima se danas glasa u Skupštini Srbije, otkloniti nedoumice koje su se pojavile tokom dosadašnje primene i građanima omogućiti da višedecenijski problem upisa nepokretnosti reše brže, jednostavnije i uz niže troškove.

Prema njenim rečima, svaki zakon mora proći određeni period provere, budući da je način njegove primene jednako važan kao i samo donošenje zakona.

Jedna od izmena odnosi se na kuće u ruralnim sredinama čija površina prelazi 400 kvadratnih metara.

Sofronijević je objasnila da za objekte površine do 400 kvadrata u opštinama koje imaju manje od 50.000 stanovnika i dalje postoji mogućnost plaćanja fiksne naknade od 100 evra. Za površinu koja prelazi 400 kvadratnih metara, plaćaće se iznos u visini doprinosa.

Izmenama je obuhvaćeno i pitanje neevidentiranih posebnih delova objekata u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama.

- Ovim izmenama smo potvrdili da elaborat geodetskih radova isključivo rade inženjeri, licencirani inženjeri geodetske struke, ali smo proširili da skicu neevidentiranih delova i specifikaciju, pored geodeta, mogu raditi i inženjeri građevinske i arhitektonske struke - rekla je Sofronijević.

Promenjen je i postupak koji sledi nakon izdavanja potvrde.

- Do sada smo izdavali potvrde, slali smo katastru na upis, ali je katastar upisivao zabeležbu zabrane raspolaganja do plaćanja naknade. Sada smo okrenuli igricu, kada dobijete potvrdu, dobićete odmah i obaveštenje o visini naknade. Imate 30 dana da to učinite i onda tek Agencija šalje katastru - objasnila je ministarka.

Kako je dodala, ovom promenom se ukida nepotrebno administriranje i Agencije i katastra, čime se čitav proces dodatno ubrzava i pojednostavljuje.

Sofronijević je govorila i o pravnim posledicama upisa objekta u katastar, navodeći da se tim upisom objekat smatra pravno legalnim i da nakon toga nije potrebno dodatno pribavljati upotrebnu dozvolu niti drugi dokument, kako se, prema njenim rečima, građani često pogrešno informišu.

- Trenutak upisa u katastar je trenutak kada vaš objekat potpuno postaje legalan - naglasila je ona.

Istovremeno je podsetila da se svaka eventualna dogradnja, rušenje ili nova gradnja nakon toga moraju obavljati u skladu sa važećim propisima.

Izmenama zakona omogućeno je i da se dovrše objekti koji su u konstruktivnom smislu završeni, ali im nedostaju fasada, stolarija ili unutrašnji razvod instalacija. Za takve objekte, do usaglašavanja sa planskim dokumentima, predviđena je mogućnost završetka radova uz stručnu kontrolu, sa ciljem da se spreči nastanak nove bespravne gradnje.

- Cilj i razlog za donošenje izmjena zakona Svoj na svome,nisu menjani, neć je samo malo promenjen put kojim dolazimo do tog cilja. Cilj je da svaki građanin dobije pravno sigurno upisanu nepokretnost - rekla je ona.

Kada je reč o roku za završetak procesa, ministarka je ocenila da nije dobro niti realno licitirati datumom kada će poslednji objekat biti upisan. Naglasila je da građani koji su podneli uredne prijave neće biti zaboravljeni niti preskočeni i da će njihovi predmeti biti rešeni.

- Procena je pošto na današnji dan imamo oko 370.000, da ćemo do kraja godine imati između 600.000 i 800.000 upisa - kazala je Sofronijević.

Kako je objasnila, izvesno usporavanje procesa može nastupiti zbog nove procedure, odnosno zbog toga što će pre slanja dokumentacije katastru biti potrebno sačekati uplatu naknade.

Govoreći o železničkom saobraćaju između Srbije i Mađarske, Sofronijević je rekla da bi voz "Soko" do Budimpešte mogao da počne da saobraća pre Nove godine. Navela je da na srpskoj strani svi sistemi funkcionišu, dok se trenutno obavljaju provere na mađarskom delu pruge Beograd-Budimpešta.

- Što se našeg Sokola tiče, svi sistemi rade - kazala je ona.

Ministarka je ukazala da je za uspostavljanje međunarodnog železničkog saobraćaja od presudne važnosti interoperabilnost, odnosno da sistemi na srpskom i mađarskom delu pruge moraju da funkcionišu kao jedinstvena celina.

- Naša srpska pruga je u funkciji, svi međunarodni standardi najviši primenjeni, ETCS-ovi, sigurnosni sistemi. Mađarska to završava, ali to mora da funkcioniše kao sistem. Tu nema prečica - rekla je ona.

Prema njenim rečima, sada se čeka potvrda mađarske strane da su svi potrebni uslovi ispunjeni. Dodala je da je mađarski ministar saobraćaja najavio da bi voz trebalo da krene "na jesen", što ona tumači kao period pre Nove godine.

- Sigurna sam da će za Novu godinu moći da se putuje vozom do Budimpešte, jer postoji zajednički interes, ali i zajednička želja i mađarske i srpske strane da se što pre pusti putnički saobraćaj - zaključila je ministarka.