Addiko banka prva je banka u Srbiji koja je svojim klijentima obezbedila Mastercard Click to Pay , uslugu koja uklanja najsporiji deo online kupovine: ručno unošenje broja kartice, datuma isteka i sigurnosnog koda pri svakom plaćanju.

Klijenti Addiko banke od danas mogu da plaćaju na internetu bez ponovnog unosa podataka sa kartice, uz punu zaštitu i potvrdu identiteta

Klijent svoju Addiko Mastercard karticu jednom dodaje u Click to Pay profil kroz aplikaciju Addiko Mobile. Nakon toga, na svakom internet prodajnom mestu označenom simbolom Click to Pay, sistem ga prepoznaje i prikazuje njegove dostupne kartice, među kojima bira onu kojom želi da plati. Isti profil funkcioniše na telefonu, tabletu i računaru.

Podaci sa kartice ne dele se sa trgovcem, već ostaju zaštićeni šifrovanjem i naprednim sigurnosnim tehnologijama, dok se svako plaćanje potvrđuje kroz zaštićeni proces autentifikacije. Kupovina je time istovremeno i brža i bezbednija nego kod klasičnog unosa podataka.

„Digitalizacija ima smisla samo onda kada se pretvori u konkretnu vrednost za klijenta — u ušteđeno vreme, u jednostavniji svakodnevni potez i u sigurnost koja se podrazumeva. Click to Pay je upravo takvo rešenje: klijent ne mora ništa novo da nauči, samo mu je kupovina brža i bezbednija. Drago mi je što smo, kao prva banka u Srbiji, uspeli to da obezbedimo našim klijentima", izjavio je Srđan Kondić, predsednik Izvršnog odbora Addiko Bank a.d. Beograd.

Da su brzina i jednostavnost plaćanja postali odlučujući faktor za kupca, pokazuje i globalno istraživanje kompanije Mastercard sprovedeno među više od 6.600 potrošača. Čak 83% online kupaca navelo je da je barem jednom napustilo korpu, a četvrtina je odustala upravo zato što je proces plaćanja trajao predugo.