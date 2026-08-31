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Prevoznici sa Zapadnog Balkana održaće danas u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta Delegacija Evropske unije (EU) u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa ZB u zemljama Šengena.

Dušan Nikolić iz Poslovnog udruženja prevoznika robe u međunarodnom drumskom saobraćaju “Međunarodni transport”  rekao je da će okupljanje u Beogradu biti održano ispred prostorija Delegacije EU u Srbiji, Avenija 19a. Vladimira Popovića 40/V.

"Doći ćemo pešice ispred prostorija EU. Osim vozača kamiona i autobusa tu će biti i 10 kamiona. Predaćemo pismo u kome tražimo da se momentalno suspenduje ograničenje našeg boravka u zemljama Šengena", rekao je on juče.

Dodao je da će i protesti u ostala tri grada Zapadnog Balkana izgledati isto.

Prema njegovim rečima, ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni, prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije će 14. septembra održati proteste na graničnim prelazima ovih zemalja ka EU.

Prvi protest prevoznici su održali u januaru kada su tražili da se za njih ukine šengensko pravilo poznato kao 90/180, po kome državljani zemalja koje nisu članice EU mogu na teritoriji Šengena da provedu najviše 90 dana unutar perioda od 180 dana, odnosno šest meseci.

Beograd/Telegraf.rs

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